老台北人不捨！51年「遠百寶慶」今夏最後營業8月拆建

1972年開業的遠百寶慶店今年邁入51年，是全台持續營業、現存最悠久的百貨。但因老百貨樓板過低不利招商，讓這間遠百半百老店需要轉型蛻變，今年7月下旬將是最後營業日，8月確定拆除原地改建，是全台第一個原地改建百貨。遠百指出，預計要花4～5年才能蓋出新館，6/1起推出封館拍賣。

遠東百貨寶慶店開幕於1972年1月18日，並將中山堂前、今永綏街的第一家遠百遷入併入營業，遠百寶慶也是首創帶進超市的大型百貨公司，當時可說是西門町最夯的百貨，隔年1972年與美國大使館商務部聯合，推出第一屆美國商品推廣展，可說是現在百貨美國展的始祖，當時總統蔣經國也曾到場參觀。1998年星巴克進駐，也是全台首度引進星巴克的百貨公司。

遠百寶慶一棟地上8層、地下3層，營業面積約8千坪的中小型百貨，但當時因為博愛特區有樓高限制，以時下百貨商場來看，寶慶店館內樓板實屬過低，不符合目前品牌展店需求，對招商、新品牌進駐有困難，也不利業績發展，這也是遠百決定將寶慶店整棟拆掉重建的關鍵。

遠百寶慶店長龔貞忠指出，新的遠百寶慶會長什麼樣子或走什麼路線，目前還沒定論，改建後若是遠百新店型，也可能會有新命名。但樓板一定會拉高，走道會加寬，符合目前商場需求。

不只遠東集團董事長徐旭東對遠百寶慶店極有感情，對拆建感到不捨，在地長年造訪的主顧客一周甚至有三、四天上門，表達對寶慶店即將拆除的傷感，還有顧客寫下意見函，希望寶慶店不要那麼快拆除。