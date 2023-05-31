六福莊快閃「第三、四人入住免費」！六福村祭警察優惠

六福村情義相挺向全國的警察們致敬，只要身分是警察、義警/交、警校教職或學生，6/1~6/30期間享有入園699元專屬優惠(原價1,199元)，此優惠擴及每日辛苦堅守崗位的三鐵職員們，攜伴同享優惠。此外，關西六福莊快閃限定優惠6/1開賣，「FUN自由」雙人住房優惠專案8,600+10%，加碼招待第三、第四人入住。

一年一度的鐵路節與警察節即將來臨，六福村主題遊樂園感謝這群無名英雄們，整個6月祭出當月入園門票優惠699元，無論是警察、義警、義交，或是三鐵從業人員，只要現場出示本人員工識別證或學生證，就能享優惠。六福村此次加碼，攜伴同行親友至多4人可享相同優惠。