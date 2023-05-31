全台首支！黑松沙士PLUS強碳酸 X 熱狗《遇強則爽》
國民飲料黑松沙士於今(31)日宣告全新產品「黑松沙士PLUS強碳酸」重磅登場，更強勁的氣泡感，搭配檸檬酸的爽快感，帶來前所未有的口感爆擊體驗；這也是全台首支強碳酸飲料。此次特別邀請「嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任品牌代言人，以主題曲《遇強則爽》唱出品牌的「玩強態度」。
近年來，日本飲料市場紛紛出現強碳酸、高刺激感等氣泡飲料新品，碳酸飲料新商機無限。看準台灣消費者對消暑飲料的需求，黑松搶先推出全台首支強碳酸飲料「黑松沙士PLUS強碳酸」，加入高含量的碳酸氣泡，喝起來超越一般汽水的爽快感，搭配刺激味蕾的檸檬酸，讓爽度加倍。
此次品牌也特別邀請「嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任品牌代言人，將經典歌曲《貧民百萬歌星》改編為《遇強則爽》，以強悍直率的詞曲創作，唱出品牌的「玩強態度」。新品已於全台各大通路上市，即日起各大便利商店享單瓶27元、2瓶49元嘗鮮價優惠（促銷活動依通路公告為主）。
更多資訊可查「黑松沙士」FB粉絲團。
黑松沙士PLUS強碳酸×MC HotDog熱狗《遇強則爽》MV：
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