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台鐵鐵路便當節將登場 首推火車扭蛋含特別版藍皮列車

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
鐵路便當節今年首推台鐵火車扭蛋，22款包括7款迴力功能車頭（特別版藍皮列車），每款皆有連接環扣，可連結15款站點車廂。記者周彥妤／攝影
鐵路便當節今年首推台鐵火車扭蛋，22款包括7款迴力功能車頭（特別版藍皮列車），每款皆有連接環扣，可連結15款站點車廂。記者周彥妤／攝影

台鐵「鐵路便當節」6月9日至12日在台北車站多功能展演廳登場，系列商品除了R136柴電機車頭造型陳年高粱酒、台鐵經典車站紀念酒，今年首推台鐵火車扭蛋，22款包括7款迴力功能車頭（特別版藍皮列車），每款皆有連接環扣，可連結15款站點車廂，每顆扭蛋售價100元，限量4600顆。

台鐵指出，第8屆鐵路便當節在6月9日至12日於台北車站多功能展演廳登場，邀請42家業者參與，其中包括13家日本鐵道業者、國內知名業者、各地方政府等單位。以六大主題系列商品，結合啟程、享食與永續三大主軸，推出兩款紀念酒、扭蛋等多項商品。

慶祝台鐵136周年，台鐵推出台鐵經典車站紀念酒（限量2000組），在活動現場「台鐵夢工場」櫃位購買2組紀念酒，即可獲限量運動毛巾1條，以及車頭車身為橘色的R136柴電機車頭造型陳年高粱酒紀念禮盒。此外，活動現場櫃位購買扇庫「停車再開」提袋，前50名即可獲贈「彰化扇形車庫百週年紀念特刊」1本。

台鐵表示，推出退役車款的紀念商品，首次與知名紙雕作家合作開發的DT668、CT124及CT273共三款立體卡片，以精湛手藝真實重現蒸汽火車細緻構造，值得鐵道迷珍藏；針對陪伴40年歲月的DR2800型柴聯自強號，也推出周邊紀念商品。

此外，活動期間於便當節活動現場「台鐵夢工場」櫃位消費滿1288元，憑當日消費發票即可參加驚喜扭蛋活動一次，消費滿1688元即可獲得兩次扭蛋機會，單筆發票最多可轉兩次扭蛋，且發票餘額不可累計，扭蛋數量有限，贈完為止。

台鐵附業營運中心科長蔡毓敏表示，鐵路商品去年營業額約3200萬；去年鐵路節便當節營收92萬，今年預計破百萬。她說，目前扭蛋、紀念酒詢問度最大，紀念酒也在5月22日推出預購，另扭蛋數量有限，為期4天（6月9日至12日）供應4600顆，其中假日1600顆、平日700顆。

台鐵表示，若無法親臨活動現場，全台夢工場門市據點（含台鐵便當販賣店），亦有多款商品優惠活動。

台鐵鐵路便當節以六大主題系列商品，結合啟程、享食與永續三大主軸，推出兩款紀念酒、扭蛋等多項商品。記者周彥妤／攝影
台鐵鐵路便當節以六大主題系列商品，結合啟程、享食與永續三大主軸，推出兩款紀念酒、扭蛋等多項商品。記者周彥妤／攝影
台鐵鐵路便當節今年推出R136柴電機車頭造型陳年高粱酒、台鐵經典車站紀念酒。記者周彥妤／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台鐵鐵路便當節今年推出R136柴電機車頭造型陳年高粱酒、台鐵經典車站紀念酒。記者周彥妤／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台鐵首推火車扭蛋，限量供應4600顆。記者周彥妤／攝影
台鐵首推火車扭蛋，限量供應4600顆。記者周彥妤／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台鐵 便當 發票

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