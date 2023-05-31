姓名有「瑪格麗特」Chili’s餐廳享瑪格麗特雪沙半價

以道地美式德州風格與墨西哥風味著稱的美墨餐廳第一品牌Chili’s，以招牌四大經典菜色「美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格麗特」為主軸，推出年度新菜系列，打造適合多人分享、共樂的升級版美墨菜單。此外，為迎接酷夏時節到來，6月7日至20日凡消費者姓名中有「瑪、格、麗、特」，其中一個字，即可以半價點購「經典瑪格麗特雪沙」。

在本次升級菜單當中，漢堡系列由具有豐富肉汁的「墨西哥辣椒起司醬漢堡」及「大嘴秘制脆雞堡」領銜，搭配酥炸脆薯口口都滿足。大受好評的限定版菜色「什錦海鮮法士達」，也以三種澎湃海鮮搭配墨西哥薄餅，展現最地道墨式料理。

「墨西哥辣椒起司醬漢堡」夾入重磅牛肉、墨西哥辣椒起司醬及酥脆玉米條，一口咬下感受香而不膩的肉汁滿溢口腔。圖／Chili’s提供。

「大嘴秘製脆雞堡」將厚實雞胸炸至金黃酥脆，淋上Chili’s獨家特調醬汁搭配爽脆生菜，外酥內嫩雞胸搭配酸甜秘製醬汁，令人一口接一口圖／Chili’s提供。

「墨西哥辣椒起司醬漢堡」夾入重磅牛肉、墨西哥辣椒起司醬及酥脆玉米條，一口咬下感受香而不膩的肉汁滿溢口腔；「大嘴秘製脆雞堡」將厚實雞胸炸至金黃酥脆，淋上Chili’s獨家特調醬汁搭配爽脆生菜，外酥內嫩雞胸搭配酸甜秘製醬汁，令人一口接一口。「什錦海鮮法士達」為再度回歸的人氣品項，作為經典墨西哥特色料理，將脆彈香烤大蝦、軟Q鮮甜中卷搭配本次菜單升級的肥美鮮烤鮭魚，三重海味於鐵板上創造滋滋作響的美味音符。

「什錦海鮮法士達」為再度回歸的人氣品項，將脆彈香烤大蝦、軟Q鮮甜中卷搭配本次菜單升級的肥美鮮烤鮭魚，三重海味於鐵板上創造滋滋作響的美味音符。圖／Chili’s提供。

「聖塔菲酪梨沙拉」則以爽脆生菜搭配香酸蕃茄丁、酥脆玉米條及鋪滿飽滿新鮮酪梨，淋上辣味聖塔菲醬增添風味（圖片為加嫩烤雞肉版本）。圖／Chili’s提供。

開胃菜部分則將人見人愛的玉米脆片系列增添全新沾醬生力軍，「墨西哥辣椒菠菜起司醬」以濃郁起司醬為底拌入翠綠菠菜、香酸蕃茄丁及新鮮酪梨醬，口口都是絕妙的經典墨西哥滋味。「聖塔菲酪梨沙拉」則以爽脆生菜搭配香酸蕃茄丁、酥脆玉米條及鋪滿飽滿新鮮酪梨，淋上辣味聖塔菲醬增添風味。Chili’s本次菜單升級運用雞尾酒之后的瑪格麗特為靈感，打造全台獨家口感細緻如雪的「瑪格麗特雪沙」（原價250元），以瀟灑金級龍舌蘭搭配橙酒及些許Chili’s特製酸甜汁製成，風味濃郁清甜爽口，更可加碼調製成多種水果風味。

Chili’s本次菜單升級運用雞尾酒之后的瑪格麗特為靈感，打造全台獨家口感細緻如雪的「瑪格麗特雪沙」。圖／Chili’s提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康