快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Vlog美拍相機Sony ZV-1 II正式登台 超廣角＋柔膚效果效果絕美 買就送相機包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony ZV-1 II配備光學廣角變焦鏡頭同時兼具機身小巧輕便，方便隨身攜帶於口袋或小包裡，隨時記錄生活精彩時刻。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1 II配備光學廣角變焦鏡頭同時兼具機身小巧輕便，方便隨身攜帶於口袋或小包裡，隨時記錄生活精彩時刻。記者黃筱晴／攝影

當網紅、YouTuber成為年輕男女的夢幻職業，也讓專為拍攝Vlog設計的相機有了商機。Sony從2020年起開始推出ZV系列Vlog相機，以輕巧外型、多樣化的拍攝模式受到許多消費者注目，這次在台正式發表最新機種ZV-1 II，搭載了ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4超廣角變焦鏡頭、配備1.0吋Exmor RS感光元件、BIONZ X影像處理器，以更進階的畫質、收音，以及更寬廣的視角，幫助創作者拍出更吸引人的故事。

機身僅292克的ZV-1 II，擁有18-50 mm超廣角變焦鏡頭，搭配清晰圖像縮放功能，自拍取景更有彈性；同時支援多人臉部辨識功能，還會自動調整清晰度，確保入鏡的人物都清晰。當然也別忘了把柔膚效果打開，自拍隨時都美。

一開始不知道如何調整影片拍攝風格參數也沒關係，透過「Cinematic Vlog」功能的24 fps影格率與上下壓黑邊的Cinema Scope畫面長寬比，立刻就有電影感氛圍，創作者還可直接透過螢幕觸控挑選自然中性、柔和色調的「Look」及強調獨特色彩的「Mood」設定組合，想要什麼fu都可以立刻套用；另內建10組「Creative Look」預設參數設定，可應用於錄影及靜態影像拍攝，不需後製即可迅速產出獨具創意色調的影片。

另外，5倍慢動作或高達60倍快動作拍攝、內建ND濾鏡，還有ZV系列指標性的「景深切換」鍵，以及自拍開箱影片必備的「產品展示設定」功能，都讓ZV-1 II超容易上手。而方便取景的側翻式多角度螢幕、好握持的機身握柄，還有機身正面的錄影指示燈、錄製影片時螢幕顯示紅框，都讓拍攝更不容易發生失誤。

Sony ZV-1 II預計於6月中旬在台上市，將推出單機與搭配GP-VPT2BT的手持握把組合，建議售價分別為單機身24,980元及握把組28,980元；即日可至Sony官網及直營通路訂購，7月30日前購買ZV-1 II，並於8月6日前完成官網註冊，另贈送Sony簡約真皮相機包乙個；同步推出麥克風加價購優惠，選購指定麥克風最高可折抵1,000元。

另內建10組「Creative Look」預設參數設定，可應用於錄影及靜態影像拍攝，不需後製即可迅速產出獨具創意色調的影片。記者黃筱晴／攝影
另內建10組「Creative Look」預設參數設定，可應用於錄影及靜態影像拍攝，不需後製即可迅速產出獨具創意色調的影片。記者黃筱晴／攝影
透過「產品展示設定」功能，同樣只需一鍵對焦點即可在展示物件及臉部之間快速流暢的轉換。圖／Sony提供
透過「產品展示設定」功能，同樣只需一鍵對焦點即可在展示物件及臉部之間快速流暢的轉換。圖／Sony提供
Sony ZV-1 II搭載智慧指向性3音頭麥克風，使用者可依據拍攝需求調整麥克風方向，收錄最佳音效品質。圖／Sony提供
Sony ZV-1 II搭載智慧指向性3音頭麥克風，使用者可依據拍攝需求調整麥克風方向，收錄最佳音效品質。圖／Sony提供
Sony ZV-1 II的18mm超廣角能輕鬆捕捉多人自拍，寬廣景色全都收。圖／Sony提供
Sony ZV-1 II的18mm超廣角能輕鬆捕捉多人自拍，寬廣景色全都收。圖／Sony提供
機身上方的實體「景深切換」鍵以及拍攝模式切換按鍵，方便創作者快速切換不同拍攝模式。記者黃筱晴／攝影
機身上方的實體「景深切換」鍵以及拍攝模式切換按鍵，方便創作者快速切換不同拍攝模式。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1 II透過18-50mm超廣角變焦鏡頭，讓自拍時影像構圖能捕捉更多的人事物。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1 II透過18-50mm超廣角變焦鏡頭，讓自拍時影像構圖能捕捉更多的人事物。記者黃筱晴／攝影

自拍

延伸閱讀

東電試驗成功 穩定電網新利器

韓媒：夏普退出蘋果iPhone 16相機模塊供應鏈

處理車禍相機使用頻繁故障 公益協會幹部集資捐交通小隊

Sony無障礙控制器「Project Leonardo」正式命名「Access控制器」

相關新聞

姓名有「瑪格麗特」 Chili’s餐廳享瑪格麗特雪沙半價

以道地美式德州風格與墨西哥風味著稱的美墨餐廳第一品牌Chili’s，以招牌四大經典菜色「美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格...

龜記「紅柚翡翠」變冰棒！布丁狗舒芙蕾布丁杯同步登場

龜記「紅柚翡翠」變冰棒了！手搖飲「龜記」本季攜手「SUNFRIEND MOUTH」，以店內招牌的紅柚翡翠、秀水旺梨春為發...

Vlog美拍相機Sony ZV-1 II正式登台 超廣角＋柔膚效果效果絕美 買就送相機包

當網紅、YouTuber成為年輕男女的夢幻職業，也讓專為拍攝Vlog設計的相機有了商機。Sony從2020年起開始推出Z...

搶第3季飲料旺季 黑松沙士全台首支強碳酸飲料上市

黑松（1234）旗下黑松沙士一直都位居碳酸飲料的前三名，搶攻夏日飲料商機，今（31）日宣布推出全新產品「黑松沙士PLUS...

創意總監欽點！楊洋代言Valentino羅馬拍美照釋出

范倫鐵諾（Valentino）正式宣布演員楊洋成為品牌代言人，並釋出最新形象美照！楊洋於Valentino 起源地羅馬拍...

Jacquemus根本是Nike的兒子吧？首雙Air Force 1混血潮鞋為他而生

還記得去年夏天，Nike跟法國設計師品牌Jacquemus首度合作，打造一系列女裝和以經典ACG Terra鞋為靈感的潮鞋嗎？富有設計感，在全球上市之後，就迅速銷售一空，當時所有人都在敲碗，希望雙方再次合作，同時提供男性消費者可穿單品，現在Jacquemus正式宣布與Nike的最新聯名即將在6月13日推出，還率先曝光了混血Air Force 1新鞋款！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦