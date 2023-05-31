Vlog美拍相機Sony ZV-1 II正式登台 超廣角＋柔膚效果效果絕美 買就送相機包

當網紅、YouTuber成為年輕男女的夢幻職業，也讓專為拍攝Vlog設計的相機有了商機。Sony從2020年起開始推出ZV系列Vlog相機，以輕巧外型、多樣化的拍攝模式受到許多消費者注目，這次在台正式發表最新機種ZV-1 II，搭載了ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4超廣角變焦鏡頭、配備1.0吋Exmor RS感光元件、BIONZ X影像處理器，以更進階的畫質、收音，以及更寬廣的視角，幫助創作者拍出更吸引人的故事。

機身僅292克的ZV-1 II，擁有18-50 mm超廣角變焦鏡頭，搭配清晰圖像縮放功能，自拍取景更有彈性；同時支援多人臉部辨識功能，還會自動調整清晰度，確保入鏡的人物都清晰。當然也別忘了把柔膚效果打開，自拍隨時都美。

一開始不知道如何調整影片拍攝風格參數也沒關係，透過「Cinematic Vlog」功能的24 fps影格率與上下壓黑邊的Cinema Scope畫面長寬比，立刻就有電影感氛圍，創作者還可直接透過螢幕觸控挑選自然中性、柔和色調的「Look」及強調獨特色彩的「Mood」設定組合，想要什麼fu都可以立刻套用；另內建10組「Creative Look」預設參數設定，可應用於錄影及靜態影像拍攝，不需後製即可迅速產出獨具創意色調的影片。

另外，5倍慢動作或高達60倍快動作拍攝、內建ND濾鏡，還有ZV系列指標性的「景深切換」鍵，以及自拍開箱影片必備的「產品展示設定」功能，都讓ZV-1 II超容易上手。而方便取景的側翻式多角度螢幕、好握持的機身握柄，還有機身正面的錄影指示燈、錄製影片時螢幕顯示紅框，都讓拍攝更不容易發生失誤。