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創意總監欽點！楊洋代言Valentino羅馬拍美照釋出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）正式宣布演員楊洋成為品牌代言人，並釋出最新形象美照！楊洋於Valentino 起源地羅馬拍攝2023早秋系列特輯，場景穿梭於高訂工坊、Palazzo Mignanelli的標誌性雕塑，這位全新的品牌代言人完美體現Valentino Essentials男裝系列的風格精髓，以流暢、細膩的氣質和風格演繹經典單品，呈現出全新摩登男士形象。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli看好楊洋在戲劇演出上風度翩翩而質感獨具，潛心打磨多樣角色的真誠性格，與Valentino DI.Vas所傳遞的品牌精神不謀而合。DI.VAs代表DI.fferentVA.lues（多元價值）；品牌心目中的當代DI.VAs人物擁有多面的性格特質和包容的價值觀，從電影、音樂、文學到體育，每位Valentino DI.VAs人物都在各自的領域實現著新的願景，並在凝聚和包容的同時創造出多樣性。

VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO正式宣布演員楊洋成為品牌代言人。圖／范倫鐵諾提供

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