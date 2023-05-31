快訊

「全黑影片」無音樂無內容⋯點閱竟破4000萬！網評價：根本傑作

60歲李連杰暴瘦現身代言廣告 「斷崖式衰老」惹網心疼

羨慕死！海運雙雄分紅曝光 陽明、長榮平均入袋獎金「以年計」

寶貝毛孩隨身攜帶！立體貓咪愛犬珠寶看著就好療癒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
賓士貓造型珠寶墜飾，46萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
賓士貓造型珠寶墜飾，46萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供

據內政部統計，台灣毛小孩的數量早就超過新生兒，豢養寵物的毛爸媽自然不能錯過台灣高級珠寶品牌JHENG JEWELLERY推出的全新Royal尊寵高級珠寶系列，歷時兩年打造的18款新作，以珍貴的珠寶精準捕捉動物神韻，打造可愛俏皮的貓狗寵物。每款珠寶均可作為項鍊吊墜或胸針配戴，同時推出超萌的迷你版本，將生活中最親密的動物夥伴，轉化為具療癒力的貴氣珠寶。

品牌在過往極致鑽片系列，曾探索過雄獅、猛虎等猛獸動物，錦鯉系列一層靈活呈現魚兒的悠遊，Royal尊寵高級珠寶系列擬真臨摹了不同貓犬的模樣，從有著高冷形象的波斯貓、人稱「挖煤小精靈」的暹羅貓，與呆萌「加菲貓」有著同樣血緣的異國短耳貓等，還有最具聰明相的黑白賓士貓。而酷似小老頭的雪納瑞、短腿的柯基、表情豐富的法鬥、精力充沛的可卡犬以及貌似玩偶的捲毛貴賓狗，則用最耀眼的形式忠實守護在主人身旁。

Royal尊寵高級珠寶不僅採用蠟雕製模技術細膩還原貓犬皮毛肌理，更細心演繹的靈動的眼眸：以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，引入翠綠的沙弗萊石或是藍寶石點綴其中，並在不同光線折射角度的催化下，打造出任何角度都可觀賞到的深邃眼神。而環繞貓狗脖圍的項圈則可依照藏家於訂製時配選鑲嵌的寶石顏色，項圈中央的主石還設置有精巧機關，可掀起刻上家中毛孩的名字，打造獨一無二的專屬珠寶。

Royal尊寵高級珠寶系列環繞貓狗脖圍的項圈，可依喜好配選鑲嵌的寶石顏色。圖／JHENG JEWELLERY提供
Royal尊寵高級珠寶系列環繞貓狗脖圍的項圈，可依喜好配選鑲嵌的寶石顏色。圖／JHENG JEWELLERY提供
Royal尊寵高級珠寶系列用蠟雕製模技術細膩還原貓犬皮毛肌理。圖／JHENG JEWELLERY提供
Royal尊寵高級珠寶系列用蠟雕製模技術細膩還原貓犬皮毛肌理。圖／JHENG JEWELLERY提供
波斯貓造型珠寶墜飾，55萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
波斯貓造型珠寶墜飾，55萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
雪納瑞造型珠寶墜飾，46萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
雪納瑞造型珠寶墜飾，46萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
法鬥造型珠寶墜飾，51萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
法鬥造型珠寶墜飾，51萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你可卡造型珠寶墜飾，16萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你可卡造型珠寶墜飾，16萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
暹羅貓造型珠寶墜飾，53萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
暹羅貓造型珠寶墜飾，53萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
柯基造型珠寶墜飾，52萬9,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
柯基造型珠寶墜飾，52萬9,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
加菲貓造型珠寶墜飾，51萬1,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
加菲貓造型珠寶墜飾，51萬1,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY打造出可愛俏皮的全新Royal尊寵高級珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY打造出可愛俏皮的全新Royal尊寵高級珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
貴賓造型珠寶墜飾，50萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
貴賓造型珠寶墜飾，50萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你扁臉貓造型珠寶墜飾，12萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你扁臉貓造型珠寶墜飾，12萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供

珠寶 寵物 品牌

延伸閱讀

極致「低調奢華」的體現！Ralph Lauren新表款藏細膩工藝

六月新人好幸福！銀座白石、點睛品送上日劇般的愛戀

鞏俐、艾兒芬妮美如畫！卡地亞全新頂級珠寶義大利啟程

佳士得香港珠寶春拍近5年第二佳績 創紀錄三大彩鑽領銜

相關新聞

搶第3季飲料旺季 黑松沙士全台首支強碳酸飲料上市

黑松（1234）旗下黑松沙士一直都位居碳酸飲料的前三名，搶攻夏日飲料商機，今（31）日宣布推出全新產品「黑松沙士PLUS...

創意總監欽點！楊洋代言Valentino羅馬拍美照釋出

范倫鐵諾（Valentino）正式宣布演員楊洋成為品牌代言人，並釋出最新形象美照！楊洋於Valentino 起源地羅馬拍...

Jacquemus根本是Nike的兒子吧？首雙Air Force 1混血潮鞋為他而生

還記得去年夏天，Nike跟法國設計師品牌Jacquemus首度合作，打造一系列女裝和以經典ACG Terra鞋為靈感的潮鞋嗎？富有設計感，在全球上市之後，就迅速銷售一空，當時所有人都在敲碗，希望雙方再次合作，同時提供男性消費者可穿單品，現在Jacquemus正式宣布與Nike的最新聯名即將在6月13日推出，還率先曝光了混血Air Force 1新鞋款！

寶貝毛孩隨身攜帶！立體貓咪愛犬珠寶看著就好療癒

據內政部統計，台灣毛小孩的數量早就超過新生兒，豢養寵物的毛爸媽自然不能錯過台灣高級珠寶品牌JHENG JEWELLERY...

只要你跑下去adidas、BROOKS就替你做公益 再也沒有理由不運動了！

每一年adidas都會進行公益路跑，今年更擴大到不同運動，標榜只要在活動期間內，使用品牌指定App紀錄過程，每10分鐘，adidas就會捐出1歐元給環保組織。無獨有偶，BROOKS同樣發起公益里程挑戰「眾力加速，轉動視界」，只要完成任務，每跑1公里品牌將捐助3元給台灣盲人環台為公益而跑協會，因此再也沒有理由偷懶了！

極致「低調奢華」的體現！Ralph Lauren新表款藏細膩工藝

在美國時尚品牌RALPH LAUREN王國下，有著數個針對不同場合與著裝需求的男、女裝和童裝，甚至觸角還延伸至訂製與家居系列，但其中的腕表與珠寶部分，總被多數消費者輕忽，但細究後會發現根本就是「低調奢華」的最佳體現，還在你我都看不見的細節，藏有細膩製作工藝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦