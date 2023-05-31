寶貝毛孩隨身攜帶！立體貓咪愛犬珠寶看著就好療癒
據內政部統計，台灣毛小孩的數量早就超過新生兒，豢養寵物的毛爸媽自然不能錯過台灣高級珠寶品牌JHENG JEWELLERY推出的全新Royal尊寵高級珠寶系列，歷時兩年打造的18款新作，以珍貴的珠寶精準捕捉動物神韻，打造可愛俏皮的貓狗寵物。每款珠寶均可作為項鍊吊墜或胸針配戴，同時推出超萌的迷你版本，將生活中最親密的動物夥伴，轉化為具療癒力的貴氣珠寶。
品牌在過往極致鑽片系列，曾探索過雄獅、猛虎等猛獸動物，錦鯉系列一層靈活呈現魚兒的悠遊，Royal尊寵高級珠寶系列擬真臨摹了不同貓犬的模樣，從有著高冷形象的波斯貓、人稱「挖煤小精靈」的暹羅貓，與呆萌「加菲貓」有著同樣血緣的異國短耳貓等，還有最具聰明相的黑白賓士貓。而酷似小老頭的雪納瑞、短腿的柯基、表情豐富的法鬥、精力充沛的可卡犬以及貌似玩偶的捲毛貴賓狗，則用最耀眼的形式忠實守護在主人身旁。
Royal尊寵高級珠寶不僅採用蠟雕製模技術細膩還原貓犬皮毛肌理，更細心演繹的靈動的眼眸：以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，引入翠綠的沙弗萊石或是藍寶石點綴其中，並在不同光線折射角度的催化下，打造出任何角度都可觀賞到的深邃眼神。而環繞貓狗脖圍的項圈則可依照藏家於訂製時配選鑲嵌的寶石顏色，項圈中央的主石還設置有精巧機關，可掀起刻上家中毛孩的名字，打造獨一無二的專屬珠寶。
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