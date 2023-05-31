誰說沒人要看書？台灣閱讀市場後勢看漲 潛在消費力推估達400億

image source: 示意圖／Pexels

文／大數據股份有限公司

科技改變大多數人的閱讀習慣，加上工作與生活忙碌，越來越少人能靜下心來閱讀書籍。大數據股份有限公司於29日發布最新《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告，調查顯示由於閱讀習慣零碎化，近8成民眾平均每天閱讀時數不到1小時，不過仍有17.9%民眾每年買書預算達上萬元，為圖書市場購買主力族群，粗估買書潛在消費力可達400億元。

不論紙本書電子書都能帶來精神富足！購書預算越高購買電子書可能性越高

《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告顯示，每月買書預算越高，購買電子書的可能性越高。大數據公司營運長蔣志薇表示，書本讓生活的觸角無限延伸，雖然線上購書逐漸成為風氣，但根據調查結果，過去一年來，不分年齡仍有至少54%以上的人曾在實體書店買書，不同世代實體書店閱讀目的也各有不同，41歲以上更重視獲取資訊，40歲以下重視休閒娛樂，不論是透過實體書籍或是電子書，都能帶來內心放鬆及精神富足。

▲每月買書預算越高，購買實體書的可能性越高。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

生活變忙、精神壓力變大 近8成群體每週閱讀時數不到1小時

大數據公司透過旗下「《網路溫度計》民調中心」，以網路調查方法簡單隨機抽樣1,626份有效樣本，在95%信心水準及正負2.44%以內的抽樣誤差下，完成了《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》調查。調查數據顯示，隨著科技與網路的發展，生活中需要處理的事情變多，精神壓力變大，因此人們的閱讀時間逐漸碎片化，調查中近8成群體平均每天閱讀不到1小時，超過2成則是每週不花時間看書。

▲數據顯示民眾閱讀時間有零碎化、破碎化的趨勢。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

閱讀看氛圍？家中是主要閱讀地點 週閱讀時數超過16小時者偏好實體書店

至於有閱讀習慣的受訪者，主要目的為休閒娛樂，有75.6%偏好在家閱讀，29.1%在社區圖書館、22.6%選擇實體書店。同時，每週閱讀時間越長的人，讀書的目的越偏向打發時間和放鬆心情，並且閱讀時數超過16小時以上的人，除了在家閱讀外最喜歡的閱讀場域是實體書店，可以看出重視書本帶來的精神慰籍的族群，同時也偏好實體書店營造出的閱讀氛圍。此外，購買書籍的主要類型分別為健康生活（33.9%）、財經商管（33.1%）及旅遊休閒（32.9%），若閱讀時數短偏向健康生活主題，閱讀時數長以文學創作風格為主。

▲閱讀目的主要以休閒娛樂為主，主要閱讀地點依序為家中、社區圖書館、實體書店。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

▲每週閱讀時間越長，閱讀目的越偏向打發時間和放鬆心情。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告





▲閱讀時數每週超過16小時者除了家中外較偏好在實體書店閱讀。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

17.9%族群每年買書預算上萬元 買書潛在消費力推估達400億元

調查結果顯示，雖然78.5%每月買書預算1,000元以下，但圖書出版市場購買主力族群佔約17.9%，該族群每年買書預算上萬元，買書潛在消費力推估達400億元。同時，當每月買書預算越高，則購買電子書的可能性越高。過去一年曾買過書有80.1%，其中56.2%曾在實體書店購買書籍，48.8%則曾在線上消費。曾在線上購買電子書的受訪者，買書類型旅遊休閒（44.9%）居多。資訊爆炸的時代，民眾閱讀習慣改變，書可能早已消失在部分消費者購物車中，更何況要走出家門上實體書店，不過前述的數據調查結果也顯示，仍有一定比例的人偏好實體書店，不同世代在實體書店閱讀目的也各取所需，41歲以上更重視獲取資訊；40歲以下重視休閒娛樂。

▲過去一年曾經買過書的人仍超過8成。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

▲曾於線上購買電子書者的閱讀目的及購書類型。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

▲曾於實體書店購買實體書者的閱讀目的及購書類型。

image source: 《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告

完整報告免費下載：《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》產業洞察報告。

分析說明

《網路溫度計民調中心》於2023年4月24日至2023年5月1日進行2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店調查。針對年滿18歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,626份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.44%以內。

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