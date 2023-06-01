快訊

5億高中生墜樓後…新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

中共潛射型無人機研發緊追美國 潛艇將能「蜂群」攻擊

11款限時免費LINE貼圖來了！水豚萌寵控必下載 厭世話語、名牌貨全都有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫濕控管自動化 梅雨鋒面都不怕

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣準備進入梅雨季，鋒面來襲家裡開始容易出現潮濕悶熱的室內環境，黴菌滋生也隨著環境變化開始快速蔓延，影響生活品質及舒適度。

智能偵測感應器的崛起讓每個家庭雲端偵測數據的設定，都能在家庭網路驅動下，串接具有自動化開關的溫濕度家電，在家中成員都不在家的情況下，也能幫忙維持舒適的家庭環境，而「eve」運用強大的產品研發能力下，不斷的開發出多樣化的智能設備，滿足使用者對於智慧家庭的所有需求。當使用者只要運用體積輕巧的「eve」Weather 智能天氣感應器，透過蘋果家庭HomeKit就能直接看到監測數值，當偵測到的溫溼度數值過高時，運用手機就能遠端開啟除濕機，控制家裡的溫濕度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

在蘋果設備提供嚴謹的封閉式的資訊管理層級下，家電市場中目前尚未出現可透過蘋果家庭(HomKit)整合就可遠端開關的電器設備，為了讓蘋果家庭的使用者可以快速將傳統家電轉換成智能電器，外接式的智能插座已經成為許多蘋果智能玩家們的不二選擇，只要在傳統的「機械式家電」插頭轉接在「eve」Energy 智能插座，透過藍牙配對就能快速整合進蘋果家庭的設備中，家電設備除了可以透過智能排程自動啟動，溫度偵測驅動溫溼度家電的開關，在自動化設定中都能一氣呵成並與其他HomeKit設備跨品牌的設定屬於使用者的生活情境。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

對蘋果智慧家庭的玩家而言，在智慧家庭設備在蘋果原廠所販賣的聯網設備管理下，所有HomeKit認證品項都可以快速配對整合運用，不會受限於採購品項的指定Hub才能享有自動化的便利生活，在設備採購上也能更加豐富，建立更多元的生活場景並且在家就能透過輕巧的「Button智能按鍵」同時遙控多項設備，還能在蘋果原廠的封閉式網路下避免個資外流的問題。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

於有.設計 uDesign電商設計平台上線 6月年中獨家贈，「eve」全品86折起，滿1,680送eve Button 智能按鍵(市價1,750)，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

電商

延伸閱讀

彭博行業研究分析：蘋鏈去中化加劇 明年恐降至30%以下

瑪娃颱風逼近 嘉義期望帶來大雨疏解旱象為水庫進帳

首次參加就獲獎！學生開發者吳承翰自學Coding搶下蘋果WWDC殿堂門票

中颱瑪娃過後還有梅雨嗎？ 賈新興曝喜訊

相關新聞

精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線

Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店...

百年餅店 X 多肉植藝品牌 推出粽久久端午禮盒

隨著端午佳節即將到來，創新植藝品牌「有肉 SUCCULAND」三度與百年餅舖老店「李亭香」攜手合作，這次帶來嶄新設計的雙層蒸籠提盒，精心設計的粽子造型植栽，融合了李亭香自豪的台派糕點，端午節的傳統元素創新化！

FELLOW Opus 新國民磨豆機 搞定咖啡沖煮大小事！萬元以下最佳美型選擇

咖啡文化盛行的台灣，人手一杯咖啡已是日常，而在家自己像咖啡師一樣專業的沖煮咖啡，成為現代人品味生活的一種方式，不只是咖啡豆需要精心挑選，連沖煮咖啡的器具選擇，都是自我品味的一種展現，美國手沖精品咖啡器具品牌FELLOW，一系列美型沖煮器材，是咖啡愛好者的首選，針對咖啡愛好者的廣泛需求，特別推出Opus新國民磨豆機，對應多種沖煮方式，只要一台Opus磨豆機，讓你從義式咖啡、摩卡壺、手沖咖啡到虹吸咖啡都難不倒他，日前更是在Zeczec嘖嘖募資平台上超過1800名使用者支持。

溫濕控管自動化 梅雨鋒面都不怕

台灣準備進入梅雨季，鋒面來襲家裡開始容易出現潮濕悶熱的室內環境，黴菌滋生也隨著環境變化開始快速蔓延，影響生活品質及舒適度。

蘋果App Store年創1.1兆美元銷售額 這3類App疫後成長超驚人

手機已經不只是拿來聯繫、完成工作、享受娛樂的工具，透過手機App點餐、叫車、訂房也都已經成為現代人的日常。這在2008年...

雖然「感謝祭」優惠很吸引人 UNIQLO聯名七龍珠神龍召喚T恤組更要入手！

UNIQLO跟隨姐妹品牌GU腳步，將於6月2日起連續七天推出「感謝祭」優惠活動，精選十大必備商品最低價149元起之外，其中更吸引人的則是和「七龍珠DRAGON BALL」聯名UT系列，更提供全台只有300組的限定裝，開賣第一天就要排隊入手！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦