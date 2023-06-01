溫濕控管自動化 梅雨鋒面都不怕

台灣準備進入梅雨季，鋒面來襲家裡開始容易出現潮濕悶熱的室內環境，黴菌滋生也隨著環境變化開始快速蔓延，影響生活品質及舒適度。



智能偵測感應器的崛起讓每個家庭雲端偵測數據的設定，都能在家庭網路驅動下，串接具有自動化開關的溫濕度家電，在家中成員都不在家的情況下，也能幫忙維持舒適的家庭環境，而「eve」運用強大的產品研發能力下，不斷的開發出多樣化的智能設備，滿足使用者對於智慧家庭的所有需求。當使用者只要運用體積輕巧的「eve」Weather 智能天氣感應器，透過蘋果家庭HomeKit就能直接看到監測數值，當偵測到的溫溼度數值過高時，運用手機就能遠端開啟除濕機，控制家裡的溫濕度。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

在蘋果設備提供嚴謹的封閉式的資訊管理層級下，家電市場中目前尚未出現可透過蘋果家庭(HomKit)整合就可遠端開關的電器設備，為了讓蘋果家庭的使用者可以快速將傳統家電轉換成智能電器，外接式的智能插座已經成為許多蘋果智能玩家們的不二選擇，只要在傳統的「機械式家電」插頭轉接在「eve」Energy 智能插座，透過藍牙配對就能快速整合進蘋果家庭的設備中，家電設備除了可以透過智能排程自動啟動，溫度偵測驅動溫溼度家電的開關，在自動化設定中都能一氣呵成並與其他HomeKit設備跨品牌的設定屬於使用者的生活情境。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

對蘋果智慧家庭的玩家而言，在智慧家庭設備在蘋果原廠所販賣的聯網設備管理下，所有HomeKit認證品項都可以快速配對整合運用，不會受限於採購品項的指定Hub才能享有自動化的便利生活，在設備採購上也能更加豐富，建立更多元的生活場景並且在家就能透過輕巧的「Button智能按鍵」同時遙控多項設備，還能在蘋果原廠的封閉式網路下避免個資外流的問題。



圖 / 有.設計 uDesign 提供