極致「低調奢華」的體現！Ralph Lauren新表款藏細膩工藝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
全新的Ralph Lauren Stirrup系列腕表，推出可快速替換的表帶設計，提供包括白色、紅色及深淺海軍藍的短吻鱷魚皮及小牛皮表帶選擇。圖／Ralph Lauren提供
全新的Ralph Lauren Stirrup系列腕表，推出可快速替換的表帶設計，提供包括白色、紅色及深淺海軍藍的短吻鱷魚皮及小牛皮表帶選擇。圖／Ralph Lauren提供

在美國時尚品牌RALPH LAUREN王國下，有著數個針對不同場合與著裝需求的男、女裝和童裝，甚至觸角還延伸至訂製與家居系列，但其中的腕表與珠寶部分，總被多數消費者輕忽，但細究後會發現根本就是「低調奢華」的最佳體現，還在你我都看不見的細節，藏有細膩製作工藝。

本就是高級腕表藏家的Ralph Lauren先生，也把對於時間與品味的看法，注入在品牌裡，於是自2008年開始，就開發了鐘表與珠寶系列，至今15年之久。也如同服裝產品，時常運用經典Polo Bear圖案，推出讓人愛不釋手又充滿童趣的表款或是呼應馬球運動的設計…等。但最能傳遞Ralph Lauren品牌格調的款式，莫過於受到馬術運動啟發的Stirrup系列，而且就如同其名稱，表殼形狀就是「馬鐙」，搭配皮革表帶或是鎖鍊式表鍊，清楚的呈現Ralph Lauren先生對於馬術文化的熱愛。

Ralph Lauren Stirrup系列迷你腕表，精鋼表殼，搭載瑞士製造石英機芯，約2,400美元起。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Stirrup系列迷你腕表，精鋼表殼，搭載瑞士製造石英機芯，約2,400美元起。圖／Ralph Lauren提供

而全新的Ralph Lauren Stirrup系列腕表，延續過往經典馬鐙造型表殼，以及備有迷你到大型等5個尺寸、精鋼、玫瑰金等材質，可讓消費者輕易找到適合款式。此次推出可快速替換的表帶設計，提供包括白色、紅色及深淺海軍藍的短吻鱷魚皮及小牛皮表帶選擇，而且表扣同樣為馬鐙狀，讓人上手時會有驚喜感。但Ralph Lauren可不僅如此，全系列無論石英或機械表款，皆是委由瑞士名廠製作。甚至在機芯背面，還施以高級腕表必備的「日內瓦波紋」、「魚鱗紋」裝飾，上述這一切若是沒打開表款底蓋，根本看不見，但這就是品牌的低調奢華精神。

Ralph Lauren Stirrup系列袖珍型腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載瑞士製造石英機芯，約2,750美元起。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Stirrup系列袖珍型腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載瑞士製造石英機芯，約2,750美元起。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Stirrup系列小型腕表，精鋼表殼，搭載瑞士製造石英機芯，約2,600美元起。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Stirrup系列小型腕表，精鋼表殼，搭載瑞士製造石英機芯，約2,600美元起。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Stirrup系列大型腕表，精鋼表殼，搭載RL300-1自動上鍊機械機芯，約3,900美元起。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Stirrup系列大型腕表，精鋼表殼，搭載RL300-1自動上鍊機械機芯，約3,900美元起。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Stirrup系列中型腕表，精鋼表殼，搭載RL300-1自動上鍊機械機芯，約3,800美元起。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Stirrup系列中型腕表，精鋼表殼，搭載RL300-1自動上鍊機械機芯，約3,800美元起。圖／Ralph Lauren提供

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