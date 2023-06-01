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FELLOW Opus 新國民磨豆機 搞定咖啡沖煮大小事！萬元以下最佳美型選擇

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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咖啡文化盛行的台灣，人手一杯咖啡已是日常，而在家自己像咖啡師一樣專業的沖煮咖啡，成為現代人品味生活的一種方式，不只是咖啡豆需要精心挑選，連沖煮咖啡的器具選擇，都是自我品味的一種展現，美國手沖精品咖啡器具品牌FELLOW，一系列美型沖煮器材，是咖啡愛好者的首選，針對咖啡愛好者的廣泛需求，特別推出Opus新國民磨豆機，對應多種沖煮方式，只要一台Opus磨豆機，讓你從義式咖啡、摩卡壺、手沖咖啡到虹吸咖啡都難不倒他，日前更是在Zeczec嘖嘖募資平台上超過1800名使用者支持。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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Opus新國民磨豆機搭載40mm不鏽鋼錐刀研磨刀盤，輕鬆完美對應手沖咖啡到專業級義式咖啡機9大氣壓萃取，同時搭載最新科技離子除靜電功能避免咖啡粉吸附困擾、免工具拆卸清潔設計更便利，且磨豆機終身免校正，真正一機搞定咖啡沖煮大小事！

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FELLOW Opus新國民磨豆機維持FELLOW一貫的設計語言，簡約但不簡單，且搭載110v台灣專用電壓，輕鬆穿梭於各種使用場合，不管是居家、戶外露營還是辦公室，一台Opus新國民磨豆機，滿足大家的咖啡夢。

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FELLOW Opus 新國民磨豆機，於有.設計 uDesign電商設計平台上線 獨家限定優惠 $7,480，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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