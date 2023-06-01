百年餅店 X 多肉植藝品牌 推出粽久久端午禮盒

隨著端午佳節即將到來，創新植藝品牌「有肉 SUCCULAND」三度與百年餅舖老店「李亭香」攜手合作，這次帶來嶄新設計的雙層蒸籠提盒，精心設計的粽子造型植栽，融合了李亭香自豪的台派糕點，端午節的傳統元素創新化！



圖 / 有.設計 uDesign 提供

多肉植物粽、花生糖粽 翻玩端午禮盒

「粽子」諧音「種植」，一份禮物同時具有這兩個內涵，特選當季健康多肉植物，有肉獨家設計盆器，形如粽，其竹編紋理與蒸籠外型相互輝映，三款大地之色：竹綠色、米白色、栗紅色，齊聚透出溫潤的喜悅情感。另一項特色為李亭香綜合糕點組合，經典的金錢龜、綠豆糕，以及新推出的粽形花生糖，以在地生產的綠豆、花生製作，強調與土地的連結；精巧的粽形花生糖，有「經典花生」與獨家的「炭焙烏龍茶香」兩種口味，也意喻著好事「花生」，在端午節中傳遞祝福與平安。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

零熱量的多肉植物粽

粽子是端午節的代表食品之一，代表著人們的感恩和祝福。粽子造型的多肉植栽更能夠讓人們深入地感受到端午節的文化意義。



象徵溫暖心意的多肉植物，葉緣厚實微微彎曲上揚的弧形，如同自然般的微笑曲線。多肉植栽引景入室，使環境也散發正能量與安定氣息，耐旱恆久的特性將情意化成品味，讓節禮的誠意隨著每日相伴，更加貼近人心。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

從包裝到內容物，有故事的設計禮盒

在華語裡：「籠」是將粽子加熱的工具，盒型象徵掀開蒸籠，熱食的香氣撲面而來的情境；美語「 LONGevity」，是長久延綿之意，而台語的 lóng 則為「所有」，這份「粽久久」好禮都將呈現於您，不只美、更富含文化底蘊，我們對台灣文化感到驕傲、並重新包裝轉化成更多文化背景，盼能使更多群眾產生共鳴的端午禮盒。



以細節慶祝生活中兼容並蓄的精神，呈現傳統文化底蘊融入城市的樣貌。除了內容物豐富外，禮盒包裝設計的整體概念圍繞同一主題，讓人們感受到端午節的氛圍和祝福。



圖 / 有.設計 uDesign 提供