修杰楷、泱泱陪跑！「2023 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站開放報名
深耕跑者市場的智慧穿戴品牌Garmin，以創新科技開創跑步科學，提供完善的跑步生態系統。Garmin推出全球第一款GPS運動手錶Forerunner系列至今邁向20周年，今年以「Every Run Starts Here」致敬每位跑者勇敢跨出第一步，並如行星般圍繞著信念堅定前進。
慶祝Forerunner 20周年，2023 Garmin Run亞洲系列賽擴大舉辦，首站臺北站將於9月17日在台北市大佳河濱公園開跑。繼去年6,000名跑者熱情參與，一天秒殺21K賽事名額，今年賽事特別以「每個跑者都是行星」為主題，現場打造行星跑者盛會，報名賽事即有機會參加由Garmin Run Club（GRC）教練群帶領的科學化訓練營及行星主題跑聚活動，鼓勵更多初階跑者跨出第一步，以獨創的科學化訓練幫助大家達成個人目標，一同From Zero to Hero完成挑戰。2023 Garmin Run臺北站賽事分別有5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，共計6,500個名額，即日起開放報名，活動詳情及報名請見官網。
2023 Garmin Run亞洲系列賽串聯亞洲6大城市開跑，首站臺北站於9月17日登場，隨後將於印尼、馬來西亞、泰國、越南、香港開跑，同時在Garmin Sports App推出Garmin Asia Virtual Run，線上線下虛實整合亞洲各國跑者一起跑出傳奇。
繼2022年Garmin Run首屆參賽盛況，今年歡慶Forerunner 20周年，特別邀請長跑女神雷理莎、路跑暖男修杰楷、人氣女神泱泱參加賽事，陪伴跑者衝向終點。參賽跑者除了可獲得市值超過2,000元的豐富報到禮與完賽禮，賽事現場將推出Forerunner 20周年特別活動及贊助商破萬超值商品體驗，還有機會抽到Garmin Forerunner全新系列錶款，總價值超過百萬。
Garmin Run自今年起加入富邦金控Run For GreenTM計畫，成為繼四大馬之後，富邦金控合作之第五個路跑賽事，跑者凡於五大賽事中跑步累計40公里，富邦金控即替跑者種下一棵樹，攜手跑者一起加速實踐永續生活。Garmin Run亦鼓勵參賽者在報名時可選擇捐款給臺灣山林復育協會，攜手跑者共同加入保護台灣山林、推動在地原生植物復育及生態教育工作之行列。
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