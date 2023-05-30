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獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了
輔大的校友們要把握機會了！自1987年陪伴輔仁學子至今，已經有36年歷史的「仁園餐廳」宣布，將於6月16日結束營業。隨著消息出爐，也引起輔大校友們的哀號，留言表示「我們依賴開會的便當啊～」、「太難過了」、「該回輔大走一走了」
位於輔大的「仁園餐廳」在1987年以頂呱呱的加盟身份進駐校園，逐漸發展成簡餐、麵食，到現在的自助餐形態。由於價格實惠、份量足，因此是許多輔大學生、校友的用餐好去處，更是不少校友們的青春回憶。
不過仁園餐廳近日發布公告，內容中指出，「老闆娘早已過退休之齡依然堅守於此的信念，無奈是歲月催人，雖然十分遺憾卻不得不忍痛宣布，仁園餐廳將在這個學期末結束營業」。同時預告「6月16號是我們最後一天營業的日子」隨著停業消息出爐，各大討論區也引發熱烈的討論，許多輔大校友也紛紛發表自己當年在仁園餐廳用餐的回憶。而除了仁園之外，其他如「高媽媽」、「正欣」等學生餐廳，也於近年結束營業，讓許多校友覺得可惜。
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