獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了

輔大的校友們要把握機會了！自1987年陪伴輔仁學子至今，已經有36年歷史的「仁園餐廳」宣布，將於6月16日結束營業。隨著消息出爐，也引起輔大校友們的哀號，留言表示「我們依賴開會的便當啊～」、「太難過了」、「該回輔大走一走了」

位於輔大的「仁園餐廳」在1987年以頂呱呱的加盟身份進駐校園，逐漸發展成簡餐、麵食，到現在的自助餐形態。由於價格實惠、份量足，因此是許多輔大學生、校友的用餐好去處，更是不少校友們的青春回憶。