導入全台最大MUJI無印良品 微風松高「大店模式」轉型之路

2014年10月開幕的微風松高店，今年邁向開業9周年，身處於各大百貨、購物中心鼎立的信義商圈，營業面積約3,800坪的微風松高規模屬小型商場，為了與周邊百貨精品大店做出區隔，微風松高從去年第二季開始改裝陸續導入NITORI宜得利、lululemon等大店型，加上MUJI無印良品進駐微風松高，推出逾710坪旗艦大店將於5/31開幕，微風松高店長山中真矢表示，微風松高現在以「大店模式」為定位，導入「No.1、Only One」的品牌、店型為目標。

微風松高店長山中真矢接受本報訪問、談微風松高的定位與轉型。信義商圈擁有精品、名品的百貨很多，微風松高受限於營業面積規模，必須做出區隔。去年在B1導入NITORI宜得利後，帶進家庭客層；從新光三越A8轉移陣地的lululemon，進駐微風松高後面積擴大3倍，目前是台灣最大店，業績表現也非常好。加上既有的藏壽司、海壽司、TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排、饗泰多等餐廳吸引全客層，現在微風松高店以家庭客、情侶客為目標族群，並以生活大店為主要定位。

微風松高捨棄零星專櫃，正朝向主題大店方向奔馳。至於微風松高要的「No.1、Only One」是什麼？山中真矢說明，像是NITORI宜得利為信義區首店、lululemon微風松高門市是全台最大店，5/31開幕的MUJI無印良品目前可說是全台最大店，而正在改裝的Jordan為最高等級旗艦店，改裝後空間再擴大，預計於6/3正式開幕。在MUJI松高旗艦店進駐後，微風松高一樓將成為MUJI無印良品、H&M、lululemon、Jordan四大旗艦店構成的主力戰場。

而微風松高釋出超過700坪空間迎接MUJI無印良品，但統一時代百貨的MUJI也距離不遠，加上有捷運連通道人潮優勢，是目前全台MUJI業績排名頂尖的店鋪。山中真矢指出，兩邊距離雖然近，但客層結構不一樣，MUJI統一時代店客層偏向散客為主，而MUJI微風松高旗艦店店型大一倍以上，獨家、限定商品更豐富，雙方商品結構組成不一樣，兩邊可形成良好共存，但也看好MUJI無印良品微風松高旗艦店未來業績比照全台最大店規模，站上業績高點。由於今年5月前微風松高1、2樓幾乎都封起來改裝，預計經歷完整一年後，微風松高全館業績以翻倍成長為目標。

MUJI無印良品松高旗艦店為MUJI全台第59店，台灣MUJI無印良品近年跟隨日本MUJI大店型展店規模，以開出500坪以上大型店為主，接下來11月將進駐高雄大立百貨，開出約5、6百坪的大店型。