敢與天比高 百年靈、Bell & Ross推新款飛行時計
每個人都想成為飛官，但只有少數人可以成為藍天上的天之驕子。無法成為飛行員也不擔心，近日便有百年靈（Breitling）推出多款全新Co-Pilot腕表，向系列的70周年致意，並高比例還原了Ref.765 AVI航空計時碼表的風采、讓往昔的光芒熾熱再現。
1953年的Ref. 765 AVI Co-Pilot航空計時碼表由於具有12小時旋轉表圈、可用於記錄飛行時間，當年曾讓AVI計時碼表又獲得「副駕駛」（Co-Pilot）的美名，現今並成為42毫米Classic AVI經典飛行員計時腕表的靈感來源。全系列五款腕表並以四架傳奇戰機配色為靈感，但運用具48小時動力儲存的百年靈23型自動上鍊機芯，機芯具備瑞士天文台認證，一如空中飛行戰鬥員的運籌帷幄，決勝負余豪秒之間。
Bell & Ross則有一只與法國「巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）」聯名的BR 03-92 Patrouille de france表款，為後者的70周年紀念、動感問世。42毫米的噴砂黑色陶磁表殼內使用自動上鍊機芯病搭配藍色面盤，表演隊的隊徽則位於九點鐘方向，全表再運用象徵法國國籍的紅藍白三色，底蓋並有1953、1954、1957、1964與1981的五款經典服役機型與名稱，限量999只，訂價則為13萬3,000元。
而雖然並非定位成飛行表，但甫獲2023 Design Award的Sinn 105 St Sa UTC W白面款，卻有著TEGIMENT泰級鋼材硬化再經PVD處理的外環設計、24小時制第二地時區旋轉外環與200米防水性能，堪稱軍規等級的強悍可靠但風格清爽，這個夏天，皮膚可以曬黑一點，但手表是不是挑一只白皙明快的呢？
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