敢與天比高 百年靈、Bell & Ross推新款飛行時計

每個人都想成為飛官，但只有少數人可以成為藍天上的天之驕子。無法成為飛行員也不擔心，近日便有百年靈（Breitling）推出多款全新Co-Pilot腕表，向系列的70周年致意，並高比例還原了Ref.765 AVI航空計時碼表的風采、讓往昔的光芒熾熱再現。

1953年的Ref. 765 AVI Co-Pilot航空計時碼表由於具有12小時旋轉表圈、可用於記錄飛行時間，當年曾讓AVI計時碼表又獲得「副駕駛」（Co-Pilot）的美名，現今並成為42毫米Classic AVI經典飛行員計時腕表的靈感來源。全系列五款腕表並以四架傳奇戰機配色為靈感，但運用具48小時動力儲存的百年靈23型自動上鍊機芯，機芯具備瑞士天文台認證，一如空中飛行戰鬥員的運籌帷幄，決勝負余豪秒之間。

沒有過度炫技但符合當代水準的機芯打磨與藍鋼螺絲，見證了Sinn源自德系的務實與工藝。圖／翻攝自Sinn台灣粉絲CLUB

Bell & Ross則有一只與法國「巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）」聯名的BR 03-92 Patrouille de france表款，為後者的70周年紀念、動感問世。42毫米的噴砂黑色陶磁表殼內使用自動上鍊機芯病搭配藍色面盤，表演隊的隊徽則位於九點鐘方向，全表再運用象徵法國國籍的紅藍白三色，底蓋並有1953、1954、1957、1964與1981的五款經典服役機型與名稱，限量999只，訂價則為13萬3,000元。

新款42毫米Classic AVI經典飛行員計時腕表運用百年靈23型自動上鍊機芯，並具備瑞士天文台認證。圖／百年靈提供