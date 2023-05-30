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蝦皮購物「誠品生活多多綠」百樣綠色商品限時5折起！下單滿額再抽千元好禮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物即日起至6月6日「誠品生活多多綠」專區綠色商品最低5折起，下單滿額再抽千元好禮 。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日「誠品生活多多綠」專區綠色商品最低5折起，下單滿額再抽千元好禮 。圖／蝦皮購物提供

愈來愈多人追求追求環保永續的綠色生活，為地球盡一份心力，蝦皮購物為提倡綠色消費理念，即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，集結高達500款以上的隨行杯、環保袋、健康食品等綠色商品限時5折起。為落實永續行動，蝦皮購物去年率先推出蝦皮店到店循環包裝，開放下單蝦皮超市、蝦皮直送特定品類商品選用，上線滿一年消費者使用意願高達30%，碳排減少更超過60萬公斤，相當於近兩個大安森林公園的吸碳面積。

為推廣綠色生活，誠品即日起至6月6日首度於蝦皮商城打造「誠品生活多多綠」專區，擁有可愛外型的「LocknLock樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」限時優惠價599元；「KINYO小飯包－多功能電子蒸飯盒」蒸煮、加熱料理、生米煮飯一機包辦，限定價1,099元；採用植物來源除臭成分的「淨毒五郎CHEF CLEAN除臭噴霧」限時優惠價332元；荷蘭巧克力市占率第一名的「TONY’S CHOCOLONELY牛奶巧克力」，是世界知名的零奴工巧克力品牌，限時銅板價79元。此外，即日起至5月31日「Stojo 36oz萬用折疊碗」限時優惠價792元，領賣場優惠券下單兩件再省100元；5月31日「茶籽堂貼身衣物手洗精」則推出限時破盤價315元。

為邀請用戶共同養成綠色消費習慣，誠品於活動期間推出全店滿額最高折250元、5月31日當天整點豪灑85折優惠券等多重回饋，消費滿額再抽最高價值近5千元的BRUNO多功能電烤盤。

除了關心環境永續議題，蝦皮購物更致力回饋社會，鼓勵用戶發揮正面影響力。近期攜手1919食物銀行打造「蝦皮暖心飽足箱」食物箱認購計畫，為弱勢家庭送上最「食」在的溫暖，活動上線僅兩周，認購數即突破3千箱。

蝦皮購物「誠品生活多多綠」專區，即日起至5月31日「Stojo 36oz萬用折疊碗」限時優惠價792元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「誠品生活多多綠」專區，即日起至5月31日「Stojo 36oz萬用折疊碗」限時優惠價792元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「KINYO小飯包－多功能電子蒸飯盒」限時優惠價1,099元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「KINYO小飯包－多功能電子蒸飯盒」限時優惠價1,099元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「誠品生活多多綠」專區，5月31日「茶籽堂貼身衣物手洗精V01」限時優惠價315元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「誠品生活多多綠」專區，5月31日「茶籽堂貼身衣物手洗精V01」限時優惠價315元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「LocknLock 樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」限時優惠價599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「LocknLock 樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」限時優惠價599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「淨毒五郎CHEF CLEAN除臭噴霧」限時優惠價332元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至6月6日推出「誠品生活多多綠」專區，「淨毒五郎CHEF CLEAN除臭噴霧」限時優惠價332元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 誠品 巧克力

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