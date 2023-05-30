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APUJAN全台首店入駐NOKE忠泰樂生活 打造白色奇幻場域
服裝品牌APUJAN自品牌成立之際已連續20季穿梭於台北、倫敦兩地，2023適逢創立10周年，品牌並於大直NOKE忠泰樂生活開設全台首間直營門市，今日除有品牌創意總監詹朴現身，再邀請演員劉品言擔任一日品牌大使、出席同台。
當被問及為何選址NOKE忠泰樂生活時，品牌創意總監詹朴表示，由於NOKE是一全新商業場，並帶有生活、藝術的多面向品牌，很適合APUJAN在其中一同成長、跨界聯名。他並分享直營門市的室內設計是由設計師黃仁杰與曹瀚元負責，使用由ROSO機器人建造實驗室3D列印的陳列桌，並透過純白的防焰透光紗布疊加，融入參數化設計概念，讓空間同時隱藏有山水、洞穴的聯想。
現場擔任一日品牌大使的劉品言則以故事（性）、優雅、俐落三個關鍵字來描述她對APUJAN的品牌觀察，並大推身上的洋裝與厚底高跟鞋，前者因為剪裁可修飾並體現身形優點，後者更讓她穿上一整天也不痛；而詹朴則挑選了奇幻、神秘與無時間感自定義，由於品牌向來自奇幻領域得到啟發，帶點距離感與神秘，同時打破時間軸，因而可復古可科幻、風格輕快遊走。同時空間中以色彩而非季節性將服裝分類，因此包含2023春夏《奇幻旅館》、2022秋冬《故事奪還者》，以及2022春夏的《迷宮喧囂》都能在此細細挑選。加上品牌男裝的問市，詹朴並特別推薦了領帶與棒球帽，適合正裝或運動的風格造型。
為回饋品牌粉絲，APUJAN再準備三件10周年紀念T恤、現場由劉品言親簽，T恤上以恐龍骨、星星、鯨魚、鑰匙、書本等元素組成了數字10，象徵品牌10年有成。T恤最終將在品牌社群進行抽獎，除親身走跳APUJAN的大直NOKE直營門市，也可留意品牌官方社群帳號，得到進一步活動資訊。
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