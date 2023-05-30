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1隻手機就能參賽 Red Bull M.E.O.傳說之巔重磅回歸
Red Bull M.E.O.傳說之巔重磅回歸，即日起號召全台頂尖電競好手及實況主，在《傳說對決》競爭百大排行榜並奪下全服最強稱號。為了應援玩家們，Red Bull攜手《傳說對決》推出獨家聯名遊戲特效、角色頭像框及快捷語音。即日起至7月6日，只要在各大超商及量販店購買Red Bull，即有機會抽取永久特效及頭像框。
去年有超過三千人參與的Red Bull M.E.O.傳說之巔，全新賽季即日起重磅回歸。為鼓勵玩家挑戰巔峰傳說，凡報名前一千名，即可獲得Red Bull與《傳說對決》獨家聯名的手機掛繩，而最終遊戲結算排行榜前一百名玩家，則獲贈聯名側背小包。
為應援玩家們，Red Bull再次攜手《傳說對決》以遊戲最常使用的「回城」、「加速」和「擊殺」打造獨家特效，包含翅膀、藍銀主色和紅牛三款遊戲特效，本次活動除了永久特效的中獎率將提升到30%，更加碼Red Bull永久角色頭像框。除此之外，即日起玩家們將能在遊戲中使用「Red Bull給你一對翅膀」的聯名快捷語音，隨時為隊友加油。
即日起至7月6日，消費者只要於各大通路購買任1罐Red Bull紅牛能量飲料，憑7-ELEVEN發票明細下方熱感應序號紙，或是憑其他通路發票上傳Red Bull LINE官方帳號，即可抽取遊戲特效及角色頭像框。每筆序號限兌換1次，序號數量有限，送完為止。
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