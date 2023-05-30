全聯就買得到！不酸、不澀 澳洲最高等級酒莊紅酒登台

來自南澳精品產區克萊爾谷的老牌酒莊威卡菲泰勒家族酒業（Wakefield Taylors Family Wines），曾獲酒評界泰斗 James Halliday 授予酒莊最高榮譽「紅五星酒莊」肯定，旗下「威卡菲許諾園卡本內蘇維翁紅酒（Promised Land Cabernet Sauvignon）」與「威卡菲許諾園席哈紅酒（Promised Land Shiraz）」於全聯全面上架，價格親民，帶有濃郁的成熟漿果香氣，是不酸、不澀的易飲葡萄酒。

兩款酒遵循威卡菲泰勒家族酒業「尊重果實本味」的哲學，在呈現出最原始奔放的葡萄香氣的同時，亦不失平衡的結構和細膩的口感，曾獲香港環球葡萄酒及烈酒大獎（CWSA）金獎、舊金山國際酒類競賽（SWSC）金獎、柏林葡萄酒大賽（BWT）金獎等多個獎項肯定。

為了讓零基礎的飲用者也能盡享極佳狀態的美酒，許諾園系列瓶身配有威卡菲獨家研發的溫感酒標，從酒標顏色即可瞭解酒體溫度，徬佛擁有隨身侍酒師一般，輕鬆享受即開即飲的完美溫度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康