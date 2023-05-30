買飲料「可以摸奶」惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

台中市手搖飲「軍茶」近期傳出有網紅「露出摸奶」的爭議事件，引起社會熱烈討論。對此，軍茶總部發布聲明，表示該女為加盟主之朋友，公司事前並不知情，公司亦不可能要求加盟店會有違反公序良俗之行為。同時公告也也表示，公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。

台中軍茶北平店日前舉辦開幕活動，一名女子於推特發文，內容表示「有些來找我的粉絲沒見到我，為了表示歉意攤販露出一下」，甚至表示「來買飲料記得講『找小芸』。事後也有網友實際到場，並發布不雅照片，表示「主要是有摸到奶超開心」。事件發生之後，也引起網友的熱烈討論。