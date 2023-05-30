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買飲料「可以摸奶」惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
軍茶近期傳出網美露出摸奶的ˊ爭議行為。圖／擷取自推特
軍茶近期傳出網美露出摸奶的ˊ爭議行為。圖／擷取自推特

台中市手搖飲「軍茶」近期傳出有網紅「露出摸奶」的爭議事件，引起社會熱烈討論。對此，軍茶總部發布聲明，表示該女為加盟主之朋友，公司事前並不知情，公司亦不可能要求加盟店會有違反公序良俗之行為。同時公告也也表示，公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。

台中軍茶北平店日前舉辦開幕活動，一名女子於推特發文，內容表示「有些來找我的粉絲沒見到我，為了表示歉意攤販露出一下」，甚至表示「來買飲料記得講『找小芸』。事後也有網友實際到場，並發布不雅照片，表示「主要是有摸到奶超開心」。事件發生之後，也引起網友的熱烈討論。

對此，軍茶總部於5月30日發布聲明，表示本公司所加盟之台中市北區軍茶北平店，日前有不明第三人流出不雅照片，並稱：「軍茶北平店，台中北區北平路二段102之23，我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心的，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語「找小芸」喔」等語，經本公司查明，上開不雅照片，係該加盟主之朋友，於該店開幕時，為幫忙衝人氣之個人行為，本公司事前並不知情，本公司亦不可能要求加盟店會有違反公序良俗之行為，因上開照片及文字已嚴重影響本公司之聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為，特此聲明。

軍茶發布聲明，稱該行為為個人行為。圖/擷取自軍茶官網
軍茶發布聲明，稱該行為為個人行為。圖/擷取自軍茶官網

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