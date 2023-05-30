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詐騙猖獗 電腦公會攜手13家業者將詐騙訊息趕出台灣

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台北市電腦公會今天協同Google、LINE、Meta、Visa、Yahoo奇摩、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣遊戲產業振興會、智冠科技、網銀、蝦皮購物、樂點等13家業者，召開「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會。圖／台北市電腦公會提供
台北市電腦公會今天協同Google、LINE、Meta、Visa、Yahoo奇摩、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣遊戲產業振興會、智冠科技、網銀、蝦皮購物、樂點等13家業者，召開「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會。圖／台北市電腦公會提供

台北市電腦公會今天協同Google、LINE、Meta、Visa、Yahoo奇摩、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣遊戲產業振興會、智冠科技、網銀、蝦皮購物、樂點等13家業者，召開「全民揭竿，杜絕詐騙」記者會，表達業界自律防詐的決心，並呼籲政府、民眾各界齊心合作，提升訊息辨識能力，一同抵抗詐騙勢力，將詐騙訊息趕出台灣。

根據內政部公布資料顯示，2014年至今，台灣每年詐騙案都高達2萬多件，2022年詐騙案數量2萬9509件、財損高達60多億元。除了政府機關成立「打詐專責辦公室」外，業界也逐步設立多種防詐機制，並希望透過跨界合作，讓民眾增加「識假知能」，在接觸到詐騙資訊時，能藉由官方制度求證、分辨內容的可信度，期盼讓「反詐騙」成為新一代顯學。

近年來詐騙手法不斷翻新，腳本複雜，利用國人常用平台散布訊息引誘民眾上鉤，甚至偽造業者的官方網站騙詐財、獲取個資，讓民眾防不勝防。

中華民國更生少年關懷協會也表示，近幾年少年犯罪案件數第一的不是傷害案件，也不是藥物濫用，而是詐欺。前幾年因為疫情，活動、工作停擺，很多類型的案件量是下降的，只有詐欺的案量不減反增，在去年甚至占了青少年犯罪案件中的24%，這與詐欺運作網路化是脫不了關係的。

為響應政府強力打詐的當下，各業者們也積極防堵，電信業者執行電話及簡訊識詐阻詐工作已具成效，自112年5月3日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼(+886 0～8)，有效阻斷詐騙電話達百萬通以上。

中華電信，積極配合政府執行電話及簡訊識詐與阻詐工作，運用AI技術分析及關鍵字識別機制提升過濾詐騙簡訊的準確性及時效性，成功攔阻了超過4100萬則惡意簡訊。

台灣大哥大以大數據為基礎，研發出偵測偽冒網站與偽冒APP的系統，透過主動偵測與接收通報，推出至今1個多月，已經發現超過1500個疑似偽冒網站，不僅幫助民眾提高「識詐知能」，更同時保障企業與消費者的權益。

遠傳電信則是發揮資通訊核心專長，打造全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，並取得經濟部專利，將詐騙電話資料進行大數據分析，目前一小時能分析數千萬通數據，並利用機器學習模型找出詐騙電話行為模式，詐騙偵測率高達92.5%，成功讓詐騙電話數量減少近9成、從源頭攔截高達9成以上詐騙簡訊。

在今年初政府發布的統計資料中顯示，2022年詐騙手法報案數最多的就是「假網路拍賣網站」，欺騙消費者下單，共有6787件，造成財損4億元。

各電商與網拍業者對此積極以對，包括強力推動實名制身分認證、雙重安全登入機制與警示通知、主動阻斷或屏蔽偽冒/詐騙網址（含QR code）、分批強制更換密碼等等，並透過AI系統搜尋可疑帳號，一但被列為高風險，即刻將其停權，希望透過以上多種不同手段，讓詐騙案件發生率降到最低。

蝦皮購物表示，近期詐騙案主要發生於站外社群平台，透過假蝦皮網站誘騙賣家提供個資，與蝦皮資安無關。蝦皮購物積極配合政府實施各項防詐措施，包含主動阻斷含 QR code 詐騙網址、高風險用戶預防性停權、主動監測假冒網站向165回報、推動賣家實名認證等防護措施，並在全站向用戶進行防詐騙宣導，保障用戶安全。

在過去的案例中，實體通路所販售的「遊戲點數」因可於線下快速轉手，故常為不肖者所利用，待受騙民眾報案或要求業者鎖卡時，被騙的遊戲點數已被轉移至善意的第三人，也錯失追回的黃金期。

因此，目前遊戲點數的發行業者，如智冠科技、網銀國際除了提供24小時客服團隊接收民眾通報，業者更主動出擊，成立風險控管部門，針對單一使用者設定黑名單預警機制，對店家則有各通路的銷售異常狀態回報機制，希望在第一時間阻止詐騙；樂點（GASH）日前推出防詐鎖卡平台，配合點數延遲48小時入點的流程，讓遭遇詐騙的民眾可以在48小時內於該平台先鎖卡，再憑購買資料申請退費，有效防堵詐騙行為。

在即時通訊軟體部分，LINE從「處置高風險帳號」，「站內廣告審核」，與「網安宣導」三方面著手。為加速處置高風險帳號，LINE主動偵測從外站詐騙廣告引導加入的帳號，掃蕩涉及違反LINE服務條款的帳號，至今年五月底已經處置超過900個帳號。針對站內直接投放的廣告LINE會以人工審查，投資類型商品廣告更只讓金管會核准的金融投資機構刊登，並要求廣告主必須確保內容符合金管會相關規範。

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