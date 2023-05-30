貓奴們快下單！「530國際抱貓日」foodpanda推一日快閃8.5折優惠

你是貓派還是狗派？今天是一年一度的「國際抱貓日」，foodpanda首度公開貓奴採購習慣，更推出一日快閃優惠，指定寵物商店消費滿799元即享8.5折，最高折抵200元，不管哪一派，都趕緊手刀下單罐罐、零食、保健食品寵愛家中毛孩。

foodpanda統計平台大數據，發現貓咪的相關訂單量約是狗狗的2.5倍，且在寵物類別中，超過7成的熱銷品項都是貓咪週邊產品，各種口味的「罐罐」尤其熱賣，又以鮪魚口味最受歡迎，另外貓砂也是許多民眾不想自己搬回家的熱門商品。其中更有貓奴單筆消費金額就逼近萬元，一次大手筆為主子購入了各式罐頭、貓薄荷、零食乾、貓草等，寵貓不手軟。