吃迴轉壽司1小時赫見5個空蓋子？網釋疑：誤會啦！空蓋無法取走

日本的迴轉壽司在台灣相當受到歡迎，但昨日有疑似第一次去吃的網友，在臉書「爆怨公社」中PO出影片和照片表示，這是日前去吃迴轉壽司的實際情形，自己竟然在一個小時內在食物軌道上發現了5個空蓋子，讓她相當不解。

原PO表示：「現在的人是怎麼樣了？吃完壽司把盤子放回去轉盤上，怎麼沒品到這種地步，一個小時下來至少看到五盤！」她還說，當天用餐時轉盤忽然當機，一度全部停止運轉，讓她直呼「嚇死了，很怕被誤會。」

網友見文紛紛表示：「台灣人就是強」、「這一定要跟店員反應的啊！」、「一個小時內，那應該就同一人所為」，但原PO回覆，當日其實有向店家反應，但「他們也沒辦法」，有網友建議，其實調監視器就應該知道是誰了，「只是店家不想追究而已」。

有網友發現，有些需要「兩盤價」的食物，疑似有客人直接取走食物，然後兩盤都不拿的情形，其他網友則釋疑，表示有裝壽司的盤子上應該有蓋子，「所以那個不是吧！」，其他的附有盤子的轉盤，上頭則不會有食物，疑似是原PO誤會。

還有網友說，某家日系的迴轉壽司明確標示盤子要丟進桌上的盤子回收孔，應該不會再放回軌道上。