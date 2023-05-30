六月新人好幸福！銀座白石、點睛品送上日劇般的愛戀

珠寶鑽飾品牌迎接一年中最重要的「六月新娘季」，來自日本的銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）再度攜手知名導演行定勳呈現全新日劇感廣告「妳的睡臉」，傳遞「幸福就是日常」的求婚哲學並推出限定優惠。點睛品旗下婚嫁訂製珠寶品牌PROMESSA推出同心結系列全新設計，除婚嫁珠寶外，還有適合贈禮的項鍊與手鍊。以翡翠聞名的玉世家（JADEGIA）則為六月新娘獻上與眾不同的白翡婚禮珠寶系列，詮釋新娘的清靈與仙氣。

銀座白石發揮日系美學，這次日劇感的為電影「妳的睡臉」篇由實力演員若葉竜也、木竜麻生共同演出，詮釋日常生活中平凡卻觸動人心的求婚瞬間。片中出現的Shining Flow訂婚鑽戒以美麗而柔和的波浪意象環繞著鑽石，鏤空設計的戒台爪鑲使鑽石在視覺上有放大效果。婚嫁系列珠寶即日起提供多重優惠與滿額贈，活動詳情請洽門市。

PROMESSA的明星商品同心結系列最新設計，以18K玫瑰金勾勒姻緣的紅線，鑲滿美鑽的立體緞帶象徵戀人此生「永結同心」，除了18K白金玫瑰金雙色鑽石對戒，求婚鑽戒提供18K白金玫瑰金雙色和18K白金兩種不同金屬色調款式選擇。同時上市的還有一系列全新的項鍊與手鍊，以18K玫瑰金溫潤色調搭配鑽石，蝶戀頸鍊以主石結合專利批花鑲嵌技術，營造出顯鑽效果；另一款頸鍊和手鍊，18K玫瑰金繞出愛心造型，如同心結緊緊相繫，線條摩登簡約，適合日常配戴。

玉世家婚禮珠寶系列的白翡，雅致氣韻，質地清透似雪，純淨的玉色象徵著純潔高貴，採用經典的蛋面造型，展現典雅脫俗的品味。系列以戒指與耳環為主要款式，有分量感十足的經典大蛋面，也有玲瓏小蛋面聚攏如花的設計，顯得清透秀麗。婚禮戒指以及耳戒套組亦提供不同的風格的設計，襯托新娘脫俗之美。