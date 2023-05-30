The One南園「第三間免費」！訂三送一暑假也適用

華人世界最大的山中園林「The One南園」，於疫後首度推出超強優惠。即日起至8月31日，凡The One老朋友預訂住房，第二間8折款待；預訂三間，第一、二間原價，第三間由The One款待，可與親友們共度沁涼消暑的歇心假期。

The One倡導「歇心旅行」，在一杯茶、一首歌中，與身邊的旅伴相視而笑，沉浸於當下的美好。此時此刻的「聚」，正是疫情過後，重拾與親友情感，從心經營生活質感的美好時刻。

The One也在園區中打造能舒展五感六覺、豐富旅行的細膩質趣。旅人在27公頃無邊綠意與九重山環繞下，一碗清熱解渴仙草米苔目、品味夏日青草香，拉開歇心之旅序幕。遊人可自遊於東方情懷的樓閣中，或跟隨人文管家的腳步，感受自然與建築間的古老記憶。

走進客房打開冰箱，是管家提前預備的冰涼洛神花茶與萬壽菊水，讓大自然的芬芳延續到味蕾體驗。 夜提燈籠走訪國際大師隈研吾所設計的風檐；或在懷舊黑膠的音樂演奏下，品味佳釀美食；或者就著管家調配的舒眠茶湯泡澡，享受舒心之夜。

除了一泊二食，The One也在翌日中午款待一碗午食，或可停駐更長的時間，來到水風軒臨湖品茗，感受雅致的幽靜與恬淡。這是The One獨有的「享受完整的兩整日幸福」。

除了旅人一泊多食等生活提案，也有一日行旅的遊園方案、全日7小時體驗。相關資訊可查The One南園：http://nanyuan.theonestyle.com/。