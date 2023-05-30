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今夏必看！蔡國強六月登東京國立新美術館太生「火」
這個夏天去東京遊玩又有新鮮事，中國當代藝術家蔡國強將於東京國立新美術館帶來「宇宙遊——從原初火球出發」的大型複合裝置展覽，除了回看藝術家的創作原點，更在660多坪的空間中帶出哲學性的聯想和宇宙漫遊般的壯闊哲思。
位於六本木青山公園旁、由名建築師黑川紀章操刀的日本東京「國立新美術館」，也是黑川紀章生前的最後傑作，不僅建築輪廓散發有機的趣味，附設位於一樓跟B1的Souvenir From Tokyo，更帶來大量富有設計感的各式書籍、選品與紀念品。
本次的「宇宙遊——從原初火球出發」特展，則是由東京國立新美術館與Saint Laurent聯合主辦，除了重現藝術家蔡國強最膾炙人口的藝術裝置、也是其30年創作原點的《原初火球》藝術屏風，同時再加入三款於玻璃上爆破的火藥畫新作，不容錯過的亮點更包含運用LED的大型動態燈光裝置《與未知的相遇》，透過光線的明暗強弱變化，從「火球」到「燈光」，也像一次人類文明藝術的反覆辯證。
全數展品將包含日本公立美術館和藝術家本人收藏的約50件（組）作品，並將搭配檔案資料和影像紀錄、和蔡國強以第一人稱出發的自述文字。展覽將自2023年6月29日開展，直至8月21日為止；營業時間為每日早上10點至晚上6點，閉館前30分鐘為最後入場時間，每周二公休，更多資訊，則可登錄美術館官方網站：nact.jp 。
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