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今夏必看！蔡國強六月登東京國立新美術館太生「火」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

這個夏天去東京遊玩又有新鮮事，中國當代藝術家蔡國強將於東京國立新美術館帶來「宇宙遊——從原初火球出發」的大型複合裝置展覽，除了回看藝術家的創作原點，更在660多坪的空間中帶出哲學性的聯想和宇宙漫遊般的壯闊哲思。

位於六本木青山公園旁、由名建築師黑川紀章操刀的日本東京「國立新美術館」，也是黑川紀章生前的最後傑作，不僅建築輪廓散發有機的趣味，附設位於一樓跟B1的Souvenir From Tokyo，更帶來大量富有設計感的各式書籍、選品與紀念品。

本次的「宇宙遊——從原初火球出發」特展，則是由東京國立新美術館與Saint Laurent聯合主辦，除了重現藝術家蔡國強最膾炙人口的藝術裝置、也是其30年創作原點的《原初火球》藝術屏風，同時再加入三款於玻璃上爆破的火藥畫新作，不容錯過的亮點更包含運用LED的大型動態燈光裝置《與未知的相遇》，透過光線的明暗強弱變化，從「火球」到「燈光」，也像一次人類文明藝術的反覆辯證。

全數展品將包含日本公立美術館和藝術家本人收藏的約50件（組）作品，並將搭配檔案資料和影像紀錄、和蔡國強以第一人稱出發的自述文字。展覽將自2023年6月29日開展，直至8月21日為止；營業時間為每日早上10點至晚上6點，閉館前30分鐘為最後入場時間，每周二公休，更多資訊，則可登錄美術館官方網站：nact.jp 。

位於東京六本木的「國立新美術館」，是建築名家黑川紀章生前最後的傑作。圖／翻攝自 IG @ thenationalartcentertokyo
位於東京六本木的「國立新美術館」，是建築名家黑川紀章生前最後的傑作。圖／翻攝自 IG @ thenationalartcentertokyo
「宇宙遊——從原初火球出發」特展由東京國立新美術館與Saint Laurent聯合主辦。圖／Saint Laurent提供
「宇宙遊——從原初火球出發」特展由東京國立新美術館與Saint Laurent聯合主辦。圖／Saint Laurent提供
蔡國強過往獲威尼斯雙年展金獅獎、廣島藝術獎、福岡亞洲藝術文化獎，以及美國國務院藝術勳章等肯定。圖／Saint Laurent提供
蔡國強過往獲威尼斯雙年展金獅獎、廣島藝術獎、福岡亞洲藝術文化獎，以及美國國務院藝術勳章等肯定。圖／Saint Laurent提供
把火藥當顏料的蔡國強，以爆炸為畫筆持續「作畫」。圖／Saint Laurent提供
把火藥當顏料的蔡國強，以爆炸為畫筆持續「作畫」。圖／Saint Laurent提供
「宇宙遊——從原初火球出發」特展除了重現蔡國強的《原初火球》藝術屏風，還將加入三款於玻璃上爆破的火藥畫新作。圖／Saint Laurent提供
「宇宙遊——從原初火球出發」特展除了重現蔡國強的《原初火球》藝術屏風，還將加入三款於玻璃上爆破的火藥畫新作。圖／Saint Laurent提供
饒富有機特色的國立新美術館（National Art Center Tokyo），是不少人前往東京的熱門藝文景點之一。圖／翻攝自 IG @ thenationalartcentertokyo
饒富有機特色的國立新美術館（National Art Center Tokyo），是不少人前往東京的熱門藝文景點之一。圖／翻攝自 IG @ thenationalartcentertokyo
以煙火、爆炸為表演藝術的蔡國強，更將在六月東京的大型個展中，帶來珍貴資料與口述文字。圖／Saint Laurent提供
以煙火、爆炸為表演藝術的蔡國強，更將在六月東京的大型個展中，帶來珍貴資料與口述文字。圖／Saint Laurent提供

美術館 藝術家 東京

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