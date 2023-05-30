首次參加就獲獎！學生開發者吳承翰自學Coding搶下蘋果WWDC殿堂門票

WWDC蘋果開發者大會將於下週盛大登場，每年這時候除了會亮相最新作業系統的眾多創新功能之外，同時也是蘋果激勵學生開發者透過Swift Student Challenge挑戰自我的最佳時機。而今年台灣也誕生了一位年僅18歲的Swift Student Challenge獲獎者，明倫高中三年級的吳承翰以柯爾文手勢為靈感，設計出用手勢隔空就能彈奏音樂的有趣作品，而這個作品也讓他首次參與挑戰就取得了前往WWDC現場參與活動的珍貴機會。

從小學一年級就開始學鋼琴至今的吳承翰，結合了過往音樂課接觸過的「特雷門琴」以手勢控制音階的概念，加上柯爾文音階手勢，透過蘋果先前推出的Core ML機器學習框架裡手勢控制的功能，從知道比賽開始報名到截止收件，只用了短短20天就做出了這個得獎作品。為了讓手勢辨識更精準、優化，直到交件前一天都還在拜託同學幫忙拍攝手勢進行修正，經歷幾乎24小時不眠不休趕工、修正，到截止收件前最後20分鐘才慎重地交出作品。

想要「彈奏」這個作品，必須先透過視訊鏡頭學習代表7個音階的7個柯爾文手勢，接著練習搭配左手比數字來確認音域，最後就是左右手的手勢結合彈奏想要表現的樂曲，兼具教育性與趣味度。

從國二就開始自學Coding、iOS App設計的吳承翰，其實不是第一次設計軟體，除了設計過幾個實驗性的園遊會紀錄收支、集點卡App之外，先前更已經在App Store成功上架了一款想要解決自己寫作業困擾的「Scholarium：為學生打造的提醒事項」，這款App主要是用來提醒學生完成作業任務，可以設定到期提醒、查看進度條，讓課業壓力沈重的學生們可以輕鬆掌握自己的作業進度。

另外，吳承翰先前也因為覺得自己學校明倫高中的官網搜尋功能不夠便利，而自主開發了「MLSH」App，除了串接一些學校公開資訊、各處室公告，同時將同學們常用的天氣、捷運公車動態查詢功能，甚至將學習歷程檔案、以往只能紙本查詢而使用率偏低的大學面試經驗考古題分享功能都貼心地加進App裡。細心的吳承翰甚至連學生身份驗證、加密功能、截圖封鎖功能都想到了，層層認證確保只有在學的同學能夠查詢校內資訊。