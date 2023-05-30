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Swatch就是狂！超搶眼系列新表竟是復刻30年前經典設計？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch全新NEON系列表款，其一就復刻了90年代初期的CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）腕表（左）至今仍是品牌在該時代的招牌設計。圖／摘自Phillips instagram、Swatch提供
Swatch全新NEON系列表款，其一就復刻了90年代初期的CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）腕表（左）至今仍是品牌在該時代的招牌設計。圖／摘自Phillips instagram、Swatch提供

已經有40年歷史的Swatch，雖然創立之初是為了拯救被日製石英表打趴的瑞士鐘表產業，但已故的海耶克先生卻是充滿遠見的，讓品牌具備了前衛視野，因此陸續推出過許多讓人難忘的經典設計。全新 Swatch NEON系列表款，其靈感就是源自80及90年代初期的款式包括CHRONO GRAND PRIX、TECHNO SPHERE和SKYCHART…等等，搶眼風格讓人不敢相信居然是30年前的作品。

呼應夏季到來，Swatch呈現全新的NEON系列表款，採用了各種鮮豔又明亮的色調來裝飾。靈感來自品牌早期經典表款，像是90年代初期的CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）腕表，推出後就引起市場的熱烈迴響，而且原型表還成為知名拍賣會標的，若是想入手起跳價皆是400美元，因此至今仍是Swatch在該時代的招牌設計。而嶄新的NEON系列便是以現代技術，重新復刻上述的SCJ101之外，還有80年代的TECHNO SPHERE （GK101）、CHRONO WHITE HORSES （SCW100）以及90年代的SKYCHART （GN705）腕表。

Swatch嶄新的NEON系列便是以現代技術，重新復刻SCJ101之外，還有80年代的GK101、SCW100以及90年代的GN705腕表。圖／Swatch提供
Swatch嶄新的NEON系列便是以現代技術，重新復刻SCJ101之外，還有80年代的GK101、SCW100以及90年代的GN705腕表。圖／Swatch提供

分別對應出採用螢光色調外觀的NEON系列TO THE MAX表款，有著利用生物源材質製作的表殼、表帶，加上比原始設計更有分量感的表釦。而BLINDED BY NEON則是映照出GK101表款的冒險精神，於是在原始設計基調加上數字、不規則指針和透明鏤空表盤。SHADES OF NEON腕表選用搶眼的霓虹粉色，搭配以生物源材質製成的鮮艷黃色表殼，靈感取自GN705的經典風格，裝飾了鬆餅格紋理、鏤空日曆輪等特色，增添丰采。另外，THE PURITY OF NEON採用更大表徑呈現，將SCW100款式重新演繹，簡約白色融入霓虹藍、黃和粉色調，造就出搶眼對比效果。Swatch不僅是向原創精神致敬，更是嗅到了復古時尚蔚為風潮所帶來的商機，因此自6月1日起，開始銷售全新的NEON系列表款。

Swatch NEON TO THE MAX腕表，復刻了CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）經典表款。圖／Swatch提供
Swatch NEON TO THE MAX腕表，復刻了CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch SHADES OF NEON腕表， 復刻了SKYCHART （GN705）經典表款。圖／Swatch提供
Swatch SHADES OF NEON腕表， 復刻了SKYCHART （GN705）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch BLINDED BY NEON腕表，復刻了TECHNO SPHERE （GK101）經典表款。圖／Swatch提供
Swatch BLINDED BY NEON腕表，復刻了TECHNO SPHERE （GK101）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch THE PURITY OF NEON腕表， 復刻了CHRONO WHITE HORSES （SCW100）經典表款。圖／Swatch提供
Swatch THE PURITY OF NEON腕表， 復刻了CHRONO WHITE HORSES （SCW100）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch全新NEON系列表款，也都搭配了同樣搶眼風格的收納盒。圖／Swatch提供
Swatch全新NEON系列表款，也都搭配了同樣搶眼風格的收納盒。圖／Swatch提供

腕表 品牌 Swatch

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