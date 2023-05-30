Swatch就是狂！超搶眼系列新表竟是復刻30年前經典設計？

已經有40年歷史的Swatch，雖然創立之初是為了拯救被日製石英表打趴的瑞士鐘表產業，但已故的海耶克先生卻是充滿遠見的，讓品牌具備了前衛視野，因此陸續推出過許多讓人難忘的經典設計。全新 Swatch NEON系列表款，其靈感就是源自80及90年代初期的款式包括CHRONO GRAND PRIX、TECHNO SPHERE和SKYCHART…等等，搶眼風格讓人不敢相信居然是30年前的作品。

呼應夏季到來，Swatch呈現全新的NEON系列表款，採用了各種鮮豔又明亮的色調來裝飾。靈感來自品牌早期經典表款，像是90年代初期的CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）腕表，推出後就引起市場的熱烈迴響，而且原型表還成為知名拍賣會標的，若是想入手起跳價皆是400美元，因此至今仍是Swatch在該時代的招牌設計。而嶄新的NEON系列便是以現代技術，重新復刻上述的SCJ101之外，還有80年代的TECHNO SPHERE （GK101）、CHRONO WHITE HORSES （SCW100）以及90年代的SKYCHART （GN705）腕表。

Swatch嶄新的NEON系列便是以現代技術，重新復刻SCJ101之外，還有80年代的GK101、SCW100以及90年代的GN705腕表。圖／Swatch提供

分別對應出採用螢光色調外觀的NEON系列TO THE MAX表款，有著利用生物源材質製作的表殼、表帶，加上比原始設計更有分量感的表釦。而BLINDED BY NEON則是映照出GK101表款的冒險精神，於是在原始設計基調加上數字、不規則指針和透明鏤空表盤。SHADES OF NEON腕表選用搶眼的霓虹粉色，搭配以生物源材質製成的鮮艷黃色表殼，靈感取自GN705的經典風格，裝飾了鬆餅格紋理、鏤空日曆輪等特色，增添丰采。另外，THE PURITY OF NEON採用更大表徑呈現，將SCW100款式重新演繹，簡約白色融入霓虹藍、黃和粉色調，造就出搶眼對比效果。Swatch不僅是向原創精神致敬，更是嗅到了復古時尚蔚為風潮所帶來的商機，因此自6月1日起，開始銷售全新的NEON系列表款。

Swatch NEON TO THE MAX腕表，復刻了CHRONO GRAND PRIX（SCJ101）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch SHADES OF NEON腕表， 復刻了SKYCHART （GN705）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch BLINDED BY NEON腕表，復刻了TECHNO SPHERE （GK101）經典表款。圖／Swatch提供

Swatch THE PURITY OF NEON腕表， 復刻了CHRONO WHITE HORSES （SCW100）經典表款。圖／Swatch提供