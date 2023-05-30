Seiko也來賣萌！跨界史奴比打造周年紀念限量表 讓人把可愛都戴上手

2023年除了是Seiko集團投身製表的第110個年頭，也是旗下Seiko 5 Sports的55周年，於是才有了和史努比（Snoopy）的跨界聯名機械表款。不喜歡可愛風格也沒關係，以延續日本傳統文化為號召的Seiko Presage系列，推出搭載全新三日鍊機芯的Sharp Edged Series新銳表款，感受品牌的製表底蘊。

Seiko 5 Sports系列訴求年輕活力與多元文化，因此過去也有不少叫好又叫座的聯名表款，像是一上市就被秒殺的本田小狼款等。而今年是Seiko 5 Sports系列問世55周年，自然少不了紀念設計款，先前已有超人力霸王聯名款，現在則有與知名漫畫系列「PEANUTS」合作的，延續原著漫畫風格，讓Snoopy跟他的好朋友們，以最俏皮的模樣現身在手上。Seiko 5 Sports 55周年紀念PEANUTS聯名系列表款，推出兩個樣式，都使用了1963年報紙上原創漫畫造型，第一款承襲經典SKX表型設計，讓表盤上的Snoopy變身成乘風破浪的衝浪者。除此之外，原作者舒茲於漫畫中使用的手寫字體，更被用作單向旋轉表圈上的計時數字，加上底蓋刻著Snoopy駕馭海浪的可愛英姿。

Seiko 5 Sports 55周年紀念PEANUTS聯名系列SRPK25K1腕表，精鋼表殼，台灣限量300只，13,500元。圖／Seiko提供

另一款則以Mid-Field殼型為基礎，展現軍事靈感的簡約風格，而現身其中的Snoopy把長耳當成螺旋槳，化身一架騰空飛行的直升機，並在舒茲手寫字體阿拉伯數字時標的環繞下，執行一場天馬行空的英勇任務。而Snoopy最要好的朋友Woodstock也在底蓋上化身頭戴鋼盔飛行員，而「5」號降落傘的俏皮圖案，更是為此次聯名特別打造的原創畫作。同時Snoopy的「足跡」也出現在兩款表冠上，加上限量生產，以及原版四格漫畫的特殊表盒，更具收藏價值。

Seiko Presage Sharp Edged系列表款，均飾有麻葉紋圖紋，因為搭載三日鍊動力6R5J機芯，表盤上還多了「3 Days」字樣。圖／Seiko提供

不想要可愛風格也沒關係，Seiko Presage Sharp Edged系列，則推出搭載全新6R5J機芯，具備長達72小時動力儲存的腕表。與以往的Sharp Edged Series表款一樣，新作面盤均飾有麻葉紋（Asanoha）圖紋；配色取材日式傳統色調，珠光色「白練」(Shironeri)，以及擁有靛鐵色的「藍鉄」（Aitetsu），展現洗鍊質感。而且Seiko還在時標和秒針上進行了優化設計，箭形時標更加銳利並指向面盤中央，秒針尾端順著面盤弧度微彎指向時標，使用者可更精確地閱讀時間。

Seiko 5 Sports 55周年紀念PEANUTS聯名表款「5」號降落傘的俏皮圖案，是此次聯名特別打造的原創畫作。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports 55周年紀念PEANUTS聯名系列SRPK27K1腕表，精鋼表殼，台灣限量272只，12,500元。圖／Seiko提供

Seiko Presage新銳系列SPB417J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載6R5J機械機芯，41,000元。圖／Seiko提供