快訊

一帶一路再出發！習近平想當「天可汗」的西進戰略

三重重劃區清晨驚傳連開13槍！ 警逮1嫌不排除與「這件事」有關

自學生自白：班導說不適應就休學 同儕排擠「到底多想炫耀才發問？」

NBA G7賽前搶先看！盤點五套高衣Ｑ造型 風格瞬間上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Look 2的鏤空上衣，為Jayson tatum巧妙駕馭。圖／翻攝自 IG @ celtics
Look 2的鏤空上衣，為Jayson tatum巧妙駕馭。圖／翻攝自 IG @ celtics

今日早上八點，NBA的東區總冠軍賽將帶來波士頓塞爾提克（Boston Celtics）隊對決邁阿密熱火（Miami Heat）的激烈第7大戰！波士頓塞爾提克從0：3的戰績一路扭轉成3：3平手，尤其Game 6最後的決勝逆轉球，更讓不少球迷大呼過癮。但塞爾提克能否殺入總冠軍賽要到近中午才能揭曉，不如先來看看可能是東區最佳衣Q、塞爾提克當家球星泰托姆（Jayson tatum）的五套造型，Jayson tatum不僅球場上表現傑出，私底下的「衣Q」也有好品味，和一般球星只愛名牌、名表的風格略有不同；超過200公分的巨人般身高，更讓他成為天生的衣架子。這個夏天造型沒靈感？快來看看Jayson tatum怎麼穿！

Look1 ：黑色古巴刺繡襯衫

其實很能駕馭不同顏色的Jayson tatum，在五月第一周的出賽時，選擇一件了黑色古巴襯衫搭配直筒長褲、黑色休閒鞋，看似低彩度的全身造型，但襯衫上以亮片刺繡拼接出一幅彩色棕櫚樹圖案，同時襯衫內再將長項鍊以雙圈造型，有點閃但不至浮誇，值得參考筆記。

Look 2：本季最夯鏤空上衣

這一季相當流行的鏤空棉麻上衣怎麼搭？Jayson tatum在白色數字寬袖上衣內再內搭了白色圓領T恤，腳上的運動鞋回應了上衣的運動風，但印有多彩蝴蝶的休閒長褲卻成了變奏亮點，也像Jayson tatum即將迎向G7的好心情，輕快飛揚。

Look 3：全白夏清爽

如何營造清爽的夏日度假氣息？Jayson tatum一身全白，同時將西裝袖口反摺帶出某種輕快氛圍，同時西裝領片再別上一枚珠寶胸針，讓整套造型的高級感瞬間提升。

Look 4：豹紋曬狂野

除了街頭休閒風格、度假風（帥哥）西裝，Jayson tatum偶爾也有狂野一面，例如他以全黑上衣、長褲外搭一款豹紋的毛料無領外套和鑽石項鍊，有1980年代的嘻哈風格卻不顯豪奢炫富。

Look 5：運動多層次

不是每一天每次出門都需要使出100%力氣精心造型，但即便運動風也有比例的學問：Jayson tatum雖然穿了美式校園外套，但外套的下襬、T恤下擺、短褲下擺，呈現了適當的層次比對，只能說：人高真好（笑）

Look 1的黑色古巴襯衫，是當季的熱門單品之一。圖／翻攝自 IG @ celtics
Look 1的黑色古巴襯衫，是當季的熱門單品之一。圖／翻攝自 IG @ celtics
豹紋的無領片毛衣外套，讓Jayson tatum展現狂野但不顯俗氣。圖／翻攝自 IG @ celtics
豹紋的無領片毛衣外套，讓Jayson tatum展現狂野但不顯俗氣。圖／翻攝自 IG @ celtics
想成為現代的白馬王子？是否試試全身的黑色西裝造型呢？圖／翻攝自 IG @ celtics
想成為現代的白馬王子？是否試試全身的黑色西裝造型呢？圖／翻攝自 IG @ celtics
超過200公分的巨人身高，讓Jayson tatum成為天生衣架子，運動風穿搭也能展現多層次。圖／翻攝自 IG @ celtics
超過200公分的巨人身高，讓Jayson tatum成為天生衣架子，運動風穿搭也能展現多層次。圖／翻攝自 IG @ celtics
Jayson tatum不僅球場上表現傑出，私底下「衣Q」也不俗氣，遊走於正裝、潮流之際。圖／翻攝自 IG @ celtics（合成圖）
Jayson tatum不僅球場上表現傑出，私底下「衣Q」也不俗氣，遊走於正裝、潮流之際。圖／翻攝自 IG @ celtics（合成圖）

運動 西裝 古巴

延伸閱讀

1瓶525萬元！軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏版首度來台亮相

NBA／綠衫軍主場搶七勝率破8成 巴特勒有信心晉級

NBA／效力波多黎各聯賽數據亮眼 卡森斯仍不放棄回NBA

《你給我的喜歡》王玉雯根本長髮造型範本！波紋捲、馬尾、包頭，簡單清新就很好看

相關新聞

NBA G7賽前搶先看！盤點五套高衣Ｑ造型 風格瞬間上手

今日早上八點，NBA的東區總冠軍賽將帶來波士頓塞爾提克（Boston Celtics）隊對決邁阿密熱火（Miami He...

佳士得春拍鐘表史上最佳半年 專家談單一藏家熱潮，以及骨董勞力士是否跌落神壇？

佳士得（Christie's）香港鐘表部門今年共三場現場拍賣，包括5月26日率先登場、由兩位資深藏家釋出畢生珍藏的「精緻...

1瓶525萬元！軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏版首度來台亮相

為了與全台鑑賞家分享全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）最珍貴的典藏，軒尼詩即日起至6月20日，於台北文華東方酒店...

汐止遠雄廣場開賣特色肉粽 整尾半斤龍蝦包進粽葉中

迎接端午節，百貨公司、飯店或餐廳各自推出不同口味粽子，吸引消費者目光，搶食商機。新北市汐止遠雄廣場與名廚、飯店和人氣餐廳...

小松菜奈招牌女神笑容 預告香奈兒大秀本周東京登場

香奈兒（CHANEL）宣布將於2023年6月1日（星期四）於日本東京重現2022/23 Métiers d'art 工坊...

板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

板橋在地美食又少一間！位於板橋中山路上的無名「香菇肉粥」，主打高CP值的小吃料理，包括香菇肉粥、滷肉飯、紅燒肉都是人氣商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦