NBA G7賽前搶先看！盤點五套高衣Ｑ造型 風格瞬間上手

今日早上八點，NBA的東區總冠軍賽將帶來波士頓塞爾提克（Boston Celtics）隊對決邁阿密熱火（Miami Heat）的激烈第7大戰！波士頓塞爾提克從0：3的戰績一路扭轉成3：3平手，尤其Game 6最後的決勝逆轉球，更讓不少球迷大呼過癮。但塞爾提克能否殺入總冠軍賽要到近中午才能揭曉，不如先來看看可能是東區最佳衣Q、塞爾提克當家球星泰托姆（Jayson tatum）的五套造型，Jayson tatum不僅球場上表現傑出，私底下的「衣Q」也有好品味，和一般球星只愛名牌、名表的風格略有不同；超過200公分的巨人般身高，更讓他成為天生的衣架子。這個夏天造型沒靈感？快來看看Jayson tatum怎麼穿！

Look1 ：黑色古巴刺繡襯衫

其實很能駕馭不同顏色的Jayson tatum，在五月第一周的出賽時，選擇一件了黑色古巴襯衫搭配直筒長褲、黑色休閒鞋，看似低彩度的全身造型，但襯衫上以亮片刺繡拼接出一幅彩色棕櫚樹圖案，同時襯衫內再將長項鍊以雙圈造型，有點閃但不至浮誇，值得參考筆記。

Look 2：本季最夯鏤空上衣

這一季相當流行的鏤空棉麻上衣怎麼搭？Jayson tatum在白色數字寬袖上衣內再內搭了白色圓領T恤，腳上的運動鞋回應了上衣的運動風，但印有多彩蝴蝶的休閒長褲卻成了變奏亮點，也像Jayson tatum即將迎向G7的好心情，輕快飛揚。

Look 3：全白夏清爽

如何營造清爽的夏日度假氣息？Jayson tatum一身全白，同時將西裝袖口反摺帶出某種輕快氛圍，同時西裝領片再別上一枚珠寶胸針，讓整套造型的高級感瞬間提升。

Look 4：豹紋曬狂野

除了街頭休閒風格、度假風（帥哥）西裝，Jayson tatum偶爾也有狂野一面，例如他以全黑上衣、長褲外搭一款豹紋的毛料無領外套和鑽石項鍊，有1980年代的嘻哈風格卻不顯豪奢炫富。

Look 5：運動多層次