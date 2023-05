1瓶525萬元！軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏版首度來台亮相

為了與全台鑑賞家分享全球干邑領導品牌軒尼詩(Hennessy)最珍貴的典藏,軒尼詩即日起至6月20日,於台北文華東方酒店舉行邀請制鑑賞活動「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」。現場除收藏家熟悉的軒尼詩李察與軒尼詩百樂廷之外,更包含首次登台展示的全球限量的跨界藝術收藏品 ——單瓶要價新台幣525萬元、全球限量75瓶的「百樂廷NBA水晶典藏限量版」,以及全球限量2套、每套要價新台幣2000萬元的「THE DAME JEANNE」。

「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默(Lorenz Bäumer)設計,以籃球皮革紋路搭配鉸鍊設計的酒盒,在使用金鑰匙開啟後由四方翩然落下;矗立其中籃球型態水晶瓶身由法國最奢華的水晶品牌巴卡拉(Baccarat) 手工吹製,如寶石般閃爍並與古銅色的干邑融為一體。限量典藏還包含兩只由巴卡拉水晶製作的球型酒杯、專屬汲酒器及弧形托架。

「THE DAME JEANNE」由現任第八代調和總藝師雷諾・費爾沃・季朗德(Renaud Fillioux de Gironde)所創製,選擇高年份且已達到熟成巔峰、被轉移至Dame Jeanne玻璃容器中細心保存的生命之水調製,可以說是軒尼詩酒莊最優異的生命之水所製作的珍稀收藏。

除酒液本身的稀有性外,這款珍稀干邑搭配了傳統干邑的Dame Jeanne容器——在干邑地區歷史悠久的傳統玻璃容器,其融合了21世紀創新技術搭配歷史傳承的手工技藝打造,包含皮革、編織與鍍金工藝。每套「THE DAME JEANNE」包含客製Dame Jeanne客製化酒甕,以及印有限量編號的1公升裝法國巴卡拉水晶酒瓶10瓶,總容量為10公升。