快訊

重演換柱2.0？ 張亞中批侯友宜民調再降要開臨全會調整

1瓶525萬元！軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏版首度來台亮相

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身以巴卡拉（Baccarat） 手工吹製。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身以巴卡拉（Baccarat） 手工吹製。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了與全台鑑賞家分享全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）最珍貴的典藏，軒尼詩即日起至6月20日，於台北文華東方酒店舉行邀請制鑑賞活動「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」。現場除收藏家熟悉的軒尼詩李察與軒尼詩百樂廷之外，更包含首次登台展示的全球限量的跨界藝術收藏品 ——單瓶要價新台幣525萬元、全球限量75瓶的「百樂廷NBA水晶典藏限量版」，以及全球限量2套、每套要價新台幣2000萬元的「THE DAME JEANNE」。

「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）設計，以籃球皮革紋路搭配鉸鍊設計的酒盒，在使用金鑰匙開啟後由四方翩然落下；矗立其中籃球型態水晶瓶身由法國最奢華的水晶品牌巴卡拉（Baccarat） 手工吹製，如寶石般閃爍並與古銅色的干邑融為一體。限量典藏還包含兩只由巴卡拉水晶製作的球型酒杯、專屬汲酒器及弧形托架。

「THE DAME JEANNE」由現任第八代調和總藝師雷諾・費爾沃・季朗德（Renaud Fillioux de Gironde）所創製，選擇高年份且已達到熟成巔峰、被轉移至Dame Jeanne玻璃容器中細心保存的生命之水調製，可以說是軒尼詩酒莊最優異的生命之水所製作的珍稀收藏。

除酒液本身的稀有性外，這款珍稀干邑搭配了傳統干邑的Dame Jeanne容器——在干邑地區歷史悠久的傳統玻璃容器，其融合了21世紀創新技術搭配歷史傳承的手工技藝打造，包含皮革、編織與鍍金工藝。每套「THE DAME JEANNE」包含客製Dame Jeanne客製化酒甕，以及印有限量編號的1公升裝法國巴卡拉水晶酒瓶10瓶，總容量為10公升。

「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」現場將藉由Alicia Keys和郎朗與軒尼詩攜手打造的全新形象，打開通往人間天堂的大門，與鑑賞家們一同共覓和諧之境（Paradis Is On Earth）。受邀貴賓可現場品飲軒尼詩百樂廷，搭配畬室法式巧克力YU CHOCOLATIER精心製作的甜點，也可近距離鑑賞「百樂廷NBA水晶典藏限量版」與「THE DAME JEANNE」。

「THE DAME JEANNE」全球限量2套，每套要價新台幣2000萬元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「THE DAME JEANNE」全球限量2套，每套要價新台幣2000萬元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）設計。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂廷NBA水晶典藏限量版」瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）設計。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩攜手Alicia Keys（左）和郎朗打造全新形象 「共覓和諧之境（Paradis Is On Earth）」。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩攜手Alicia Keys（左）和郎朗打造全新形象 「共覓和諧之境（Paradis Is On Earth）」。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台幣

延伸閱讀

NBA／綠衫軍主場搶七勝率破8成 巴特勒有信心晉級

NBA／效力波多黎各聯賽數據亮眼 卡森斯仍不放棄回NBA

NBA／鮑爾膝傷恢復不樂觀 傳公牛球團不看好回歸球場

NBA／曝湖人自由市場動作有限 首要目標續簽八村壘、里夫斯

相關新聞

板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

板橋在地美食又少一間！位於板橋中山路上的無名「香菇肉粥」，主打高CP值的小吃料理，包括香菇肉粥、滷肉飯、紅燒肉都是人氣商...

1瓶525萬元！軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏版首度來台亮相

為了與全台鑑賞家分享全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）最珍貴的典藏，軒尼詩即日起至6月20日，於台北文華東方酒店...

汐止遠雄廣場開賣特色肉粽 整尾半斤龍蝦包進粽葉中

迎接端午節，百貨公司、飯店或餐廳各自推出不同口味粽子，吸引消費者目光，搶食商機。新北市汐止遠雄廣場與名廚、飯店和人氣餐廳...

小松菜奈招牌女神笑容 預告香奈兒大秀本周東京登場

香奈兒（CHANEL）宣布將於2023年6月1日（星期四）於日本東京重現2022/23 Métiers d'art 工坊...

「黑松沙士」變身雞尾酒 WAT跨界翻玩復古汽水

走潮流路線的瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年夏天攜手最台味的「黑松」，巧妙翻玩黑松沙士與黑松汽水，推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香...

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦