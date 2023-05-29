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汐止遠雄廣場開賣特色肉粽 整尾半斤龍蝦包進粽葉中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
遠雄廣場開賣由世界冠軍金牌主廚黃景龍與花蓮吉鄉肉粽，共同研發的龍粽吉鄉肉粽。圖／汐止遠雄廣場提供
遠雄廣場開賣由世界冠軍金牌主廚黃景龍與花蓮吉鄉肉粽，共同研發的龍粽吉鄉肉粽。圖／汐止遠雄廣場提供

迎接端午節，百貨公司、飯店或餐廳各自推出不同口味粽子，吸引消費者目光，搶食商機。新北市汐止遠雄廣場與名廚、飯店和人氣餐廳合作，今年主打「海陸、創新、異國」特色，即日起開賣特色粽。

遠雄廣場表示，5月母親節檔期除創下開店以來單日最高業績，男女休閒服飾成長650%，餐飲長450%，表現亮眼，希望接下來的端午檔期，推出端午名粽加上夏季搶先購專案，能夠延續這股力道。

遠雄推出的龍粽吉鄉肉粽禮盒，由世界冠軍金牌主廚黃景龍與花蓮吉鄉肉粽共同研發，食材選用玉里農會履歷圓糯米、壽豐鄉紫糯米、台灣溫體豬、客家菜脯、台灣本土剝皮辣椒、埔里鈕扣菇、中埔鄉栗子、鹹鴨蛋，米粒間吃得到粽葉香，儂來餐廳排骨酥更能凸顯米的香甜Q糯，推薦價899元。

六福旅遊集團推出的「龍王極品鮑魚粽」，單顆540公克，肉粽裡有半斤東南亞活龍蝦，還有鮑魚、干貝等食材，澎湃感十足，推薦價2180元。「瑞兔生豐粽禮組」推薦價899元，包含經典燒肉粽、梅干扣肉粽、水果茶風味粽及活力元氣粽。

遠雄表示，經典燒肉粽獨門滷汁煨滷，古早味中呈現海陸交融鮮味。梅干扣肉粽選用手工切製梅干菜，慢滷入味口感，潤滑Ｑ嫩不油膩。水果茶風味粽口感微加香橙粒、綜合果乾，口感清爽不甜膩。活力元氣粽以毛豆仁搭配藜麥多穀米飯，加上素食佐料，呈現多層次蔬食風味。

遠雄也和星巴克合作推出「夏日沁涼禮盒」，推薦價990元。星冰粽加上星蕨餅禮盒，以在地與異國飲品和甜點為發想，每一口都能感受層次豐富、清爽和冰涼Q彈的口感。搭配優雅造型的時尚側背包，內附實用保冷巾，成為夏日外出實用提袋。

遠雄廣場表示，夏季搶先購已經登場，即日起到6月4日推出ADIDAS限時快閃活動，指定服飾鞋款買2送1、LEVI'S 2件商品55折、大創DAISO感謝季單筆滿300送39元折價券。5月31日前憑iFG遠雄廣場App會員，在指定櫃位消費單筆滿1000元，可抽女裝配件內衣大禮包共10名。

會員優惠部分，館內10大品牌在6月30日前扣除會員點數，即可兌換超值商品。6月開始化妝品牌再加碼，可在遠雄廣場App線上使用點數，加價換購資生堂NO.1保養品、巧克力眼影、夏日防曬聖品。新加入會員可免費兌換女神果凍包，獲得50會員點數。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

遠雄廣場開賣「龍蝦肉粽」，有半斤東南亞龍蝦，還有鮑魚、干貝等食材。圖／汐止遠雄廣場提供
遠雄廣場開賣「龍蝦肉粽」，有半斤東南亞龍蝦，還有鮑魚、干貝等食材。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場開賣「星巴克」夏日沁涼禮盒，星冰粽與星蕨餅，呈現層次豐富、清爽和冰涼Q彈口感。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場開賣「星巴克」夏日沁涼禮盒，星冰粽與星蕨餅，呈現層次豐富、清爽和冰涼Q彈口感。圖／汐止遠雄廣場提供

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