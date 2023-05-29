「黑松沙士」變身雞尾酒 WAT跨界翻玩復古汽水
走潮流路線的瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年夏天攜手最台味的「黑松」，巧妙翻玩黑松沙士與黑松汽水，推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香青青沙士」及「古早味冰冰汽水」，每罐售價59元。新酒款5月31日於全家便利商店搶先上架，提供3件79折優惠；6月30日於全聯、7月7日於家樂福與大潤發上市。
「百香青青沙士」保留黑松沙士原味，並加入酸甜明亮的百香果，以及青茶和葡萄柚，延伸沙士獨有的草根氣息，以4%酒精濃度譜出多層次創新感受。包裝取用黑松沙士的經典紅褐色，加上華麗的彩帶線條，並以散落的星星代表氣泡。
「古早味冰冰汽水」以陪伴台灣人走過92年的黑松汽水為基礎，融合哈密瓜與香蕉撞出古早清冰自然、新鮮的滋味。包裝以清新色彩與不規則融化的流動線條，混搭出復古又新潮的時髦設計
這次聯名主打夏天沁涼、青春洋溢的氛圍， 6月2日起於WAT直營門市限量推出「WATx黑松夏日急凍冰桶」，售價999元。內含急凍冰桶乙個、「百香青青沙士」與「古早味冰冰汽水」氣泡雞尾酒口味各乙瓶、冬瓜檸檬方瓶乙瓶，以及WAT潮襪乙雙；數量有限，售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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