快訊

「5億高中生非同性戀」租客嘆他傻 揭露賴家為人：以為是低收入戶

躺著賺？「出租帳戶」給詐騙集團 他住旅館2周每日進帳3千元

「黑松沙士」變身雞尾酒 WAT跨界翻玩復古汽水

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「百香青青沙士」氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百香青青沙士」氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

走潮流路線的瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年夏天攜手最台味的「黑松」，巧妙翻玩黑松沙士與黑松汽水，推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香青青沙士」及「古早味冰冰汽水」，每罐售價59元。新酒款5月31日於全家便利商店搶先上架，提供3件79折優惠；6月30日於全聯、7月7日於家樂福與大潤發上市。

「百香青青沙士」保留黑松沙士原味，並加入酸甜明亮的百香果，以及青茶和葡萄柚，延伸沙士獨有的草根氣息，以4%酒精濃度譜出多層次創新感受。包裝取用黑松沙士的經典紅褐色，加上華麗的彩帶線條，並以散落的星星代表氣泡。

「古早味冰冰汽水」以陪伴台灣人走過92年的黑松汽水為基礎，融合哈密瓜與香蕉撞出古早清冰自然、新鮮的滋味。包裝以清新色彩與不規則融化的流動線條，混搭出復古又新潮的時髦設計

這次聯名主打夏天沁涼、青春洋溢的氛圍， 6月2日起於WAT直營門市限量推出「WATx黑松夏日急凍冰桶」，售價999元。內含急凍冰桶乙個、「百香青青沙士」與「古早味冰冰汽水」氣泡雞尾酒口味各乙瓶、冬瓜檸檬方瓶乙瓶，以及WAT潮襪乙雙；數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「古早味冰冰汽水」氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「古早味冰冰汽水」氣泡雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
6月2日起於WAT直營門市限量推出「WATx黑松夏日急凍冰桶」，售價999元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
6月2日起於WAT直營門市限量推出「WATx黑松夏日急凍冰桶」，售價999元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT攜手黑松，跨界翻玩黑松沙士（右）與黑松汽水。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT攜手黑松，跨界翻玩黑松沙士（右）與黑松汽水。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

汽水 台灣人 香蕉

延伸閱讀

職場霸凌！兩海豹水中會車「大豹怒」用力巴頭狂噴泡泡：不會開車下去啦

這款知名汽水也「辱華」？多位中國網紅實測一堆添加劑崩潰：區別對待

絕美櫻花盆栽！akeruE當季菜單　視覺味覺都享受

伊朗男稱看見食物就想吐 17年不吃飯只喝汽水過活

相關新聞

「黑松沙士」變身雞尾酒 WAT跨界翻玩復古汽水

走潮流路線的瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年夏天攜手最台味的「黑松」，巧妙翻玩黑松沙士與黑松汽水，推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香...

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins...

只送不賣！必勝客「比薩貓罐頭」限量5000組 貓奴必搶

繼推出「西京燒職人鮭魚比薩」後，「必勝客」將於「國際抱貓日（5月30日）」推出專為貓咪量身打造、只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵...

康康挑戰高流、北流 首場高雄幾乎滿席！ 宛如大型綜藝秀

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，在2022年發行全新專輯《百味人生》後同步舉辦專輯同名演唱會北高巡迴演出，昨晚(5/27)在故鄉高雄首場開唱，現場4000個座位幾乎坐滿，康康表示因為疫情這兩年歷經一些離別，感觸特別多，今年也可能是最後一次辦演唱會，因此挑戰自己，除了更大的演唱會場地，演出內容也使出渾身解數，就是為了感謝歌迷與同鄉好友支持，幫他圓夢。

混合辦公趨勢正夯！這幾款線上會議設備讓你如臨現場

不管你喜不喜歡，疫情後「混合辦公」成為許多公司的新常態，根據Microsoft Work Trend Index的調查統...

熊大、莎莉變超萌甜甜圈 Mister Donut限時「買6送3」

喜歡熊大、莎莉等LINE FRIENDS明星的粉絲們注意囉！Mister Donut自5月30日起，推出LINE FRI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦