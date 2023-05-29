黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins 」形象，由曾摘下奧斯卡最佳女配角的全球品牌大使露琵塔尼詠歐（ Lupita Nyong'o）演繹，刻畫她探索一顆鑽石如何從最初天然原石，一路轉化為璀璨鑽石的旅程，並在這蛻變的過程中找到摯愛。

Lupita Nyong'o在形象中配戴了De Beers最經典的DB Classic系列鑽石戒指與婚嫁珠寶，鉑金鑽石戒指以經典的V型鑲嵌托高主鑽、迎向最多光芒，同時亦提供彩鑽作為主鑽選擇，以刻畫每段愛情的獨特個性；Aura系列以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環襯托中央主鑽，具有視覺上的放大效果；Infinity系列以無限符號「∞」打造交疊環繞的優雅戒環；The Promise系列則由兩圈看似彼此獨立的戒指構成，一圈是由鉑金或18K玫瑰金打造，另一圈則飾有精緻的密釘微鑲鑽石，合而為一的兩圈戒環別具寓意。