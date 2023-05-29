快訊

全員維安中！ 日本G7的「全國警察動員記」

台灣女醫學生匈牙利留學遇害 外交部證實：協運遺體返台

台股創逾一年新高！外資買超逾275億元 大買這10檔

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins 」形象，由曾摘下奧斯卡最佳女配角的全球品牌大使露琵塔尼詠歐（ Lupita Nyong'o）演繹，刻畫她探索一顆鑽石如何從最初天然原石，一路轉化為璀璨鑽石的旅程，並在這蛻變的過程中找到摯愛。

Lupita Nyong'o在形象中配戴了De Beers最經典的DB Classic系列鑽石戒指與婚嫁珠寶，鉑金鑽石戒指以經典的V型鑲嵌托高主鑽、迎向最多光芒，同時亦提供彩鑽作為主鑽選擇，以刻畫每段愛情的獨特個性；Aura系列以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環襯托中央主鑽，具有視覺上的放大效果；Infinity系列以無限符號「∞」打造交疊環繞的優雅戒環；The Promise系列則由兩圈看似彼此獨立的戒指構成，一圈是由鉑金或18K玫瑰金打造，另一圈則飾有精緻的密釘微鑲鑽石，合而為一的兩圈戒環別具寓意。

針對尋求更多個人化選擇的顧客，De Beers亦提供「For You, Forever」訂製客製化鑽石戒指服務，可針對明確的鑽石條件、戒指設計、鑲嵌和貴金屬，量身打造出真正專屬的鑽石戒指。選定的主鑽可搭配各種別出心裁的De Beers經典鑽戒設計，再由珠寶工坊手工悉心打造，於3至12週內就能收到。

De Beers Infinity鉑金圓形明亮式鑽石戒指，中央主鑽由0.20克拉起，10萬1,000元起；層疊配搭Infinity 18K白金全鑲鑽結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Infinity鉑金圓形明亮式鑽石戒指，中央主鑽由0.20克拉起，10萬1,000元起；層疊配搭Infinity 18K白金全鑲鑽結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers The Promise系列結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers The Promise系列結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers The Promise 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽1克拉起，48萬2,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers The Promise 18K玫瑰金圓形明亮式鑽石戒指，主鑽1克拉起，48萬2,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Infinity系列半鑲鑽戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Infinity系列半鑲鑽戒指。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic鉑金梨形切割鑽石戒指 - 主鑽1克拉起，31萬3,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic鉑金梨形切割鑽石戒指 - 主鑽1克拉起，31萬3,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Aura鉑金欖尖形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起，約54萬5,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Aura鉑金欖尖形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起，約54萬5,000元起。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
由品牌大使Lupita Nyong'o演繹的「Where it Begins 」經典單鑽與婚嫁珠寶系列形象。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic系列結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic系列結婚戒指。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic鉑金心形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起，52萬元起。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers DB Classic鉑金心形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起，52萬元起。圖／De Beers Jewellers提供

鑽石 戒指

延伸閱讀

鞏俐、艾兒芬妮美如畫！卡地亞全新頂級珠寶義大利啟程

佳士得香港珠寶春拍近5年第二佳績 創紀錄三大彩鑽領銜

沒討過奢侈品！人妻逛街看到鑽石項鍊 老公卻嗆「妳沒資格」

坎城名人愛黑色？鑽石、水晶上身 氣場全開

相關新聞

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins...

只送不賣！必勝客「比薩貓罐頭」限量5000組 貓奴必搶

繼推出「西京燒職人鮭魚比薩」後，「必勝客」將於「國際抱貓日（5月30日）」推出專為貓咪量身打造、只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵...

康康挑戰高流、北流 首場高雄幾乎滿席！ 宛如大型綜藝秀

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，在2022年發行全新專輯《百味人生》後同步舉辦專輯同名演唱會北高巡迴演出，昨晚(5/27)在故鄉高雄首場開唱，現場4000個座位幾乎坐滿，康康表示因為疫情這兩年歷經一些離別，感觸特別多，今年也可能是最後一次辦演唱會，因此挑戰自己，除了更大的演唱會場地，演出內容也使出渾身解數，就是為了感謝歌迷與同鄉好友支持，幫他圓夢。

混合辦公趨勢正夯！這幾款線上會議設備讓你如臨現場

不管你喜不喜歡，疫情後「混合辦公」成為許多公司的新常態，根據Microsoft Work Trend Index的調查統...

熊大、莎莉變超萌甜甜圈 Mister Donut限時「買6送3」

喜歡熊大、莎莉等LINE FRIENDS明星的粉絲們注意囉！Mister Donut自5月30日起，推出LINE FRI...

迎疫後首暑假 旅遊業者推赴日二三線城市、長程玩紐澳

疫後瘋出國，如何迎接疫後第一個暑假，旅行業品質保障協會理事長張永成指出，國人瘋遊日本，不過日本二、三線城市價位漲幅相對少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦