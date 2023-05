黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石,得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins 」形象,由曾摘下奧斯卡最佳女配角的全球品牌大使露琵塔尼詠歐( Lupita Nyong'o)演繹,刻畫她探索一顆鑽石如何從最初天然原石,一路轉化為璀璨鑽石的旅程,並在這蛻變的過程中找到摯愛。

Lupita Nyong'o在形象中配戴了De Beers最經典的DB Classic系列鑽石戒指與婚嫁珠寶,鉑金鑽石戒指以經典的V型鑲嵌托高主鑽、迎向最多光芒,同時亦提供彩鑽作為主鑽選擇,以刻畫每段愛情的獨特個性;Aura系列以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環襯托中央主鑽,具有視覺上的放大效果;Infinity系列以無限符號「∞」打造交疊環繞的優雅戒環;The Promise系列則由兩圈看似彼此獨立的戒指構成,一圈是由鉑金或18K玫瑰金打造,另一圈則飾有精緻的密釘微鑲鑽石,合而為一的兩圈戒環別具寓意。