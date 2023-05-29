混合辦公趨勢正夯！這幾款線上會議設備讓你如臨現場

不管你喜不喜歡，疫情後「混合辦公」成為許多公司的新常態，根據Microsoft Work Trend Index的調查統計顯示，每人每天的線上會議次數比例，與過往相較大幅增加152%，每週的線上會議時間，更增加250%。大量的視訊會議也帶動相關設備的需求增加，功能也追求更專業化，以符合不同場域的使用需求。

在鍵鼠配件及電競創作市場深耕多年的Logitech羅技，近年更拓展「商務視訊會議設備」與「個人協作解決方案」領域，近日宣布在台打造全球首間「Logitech for Business商務協作展示中心」，從辦公需求和工作體驗出發，提供最直接的沉浸式空間展示和專人導覽洽談。

Logitech for Business商務協作展示中心空間設計相當多元，從靈活彈性的大型開放式協作空間、不同人數需求的大中小封閉式會議室、適合機動討論的迷你會議室到專注不受干擾的單人電話亭一應俱全。依照空間需求，會議室內也分別配置了Rally Plus、Rally Bar、Rally Bar Mini全功能視訊會議系統，以及Logitech Scribe AI 白板攝影機，讓熟悉的手寫白板與視訊會議完美結合，可即時清晰的捕捉白板內容，內建的AI技術和專門訂製鏡頭，可消除反光和陰影，自動增強白板上的文字和圖像，讓遠端與會者不受阻礙地看到白板內容，打造身如其境的互動感。另外還有Tap IP 觸控螢幕控制器、Tap Scheduler排程控制面板，都讓遠距會議更流暢有如親臨現場。

BenQ近期亦推出了ideaCam系列專業拍物鏡頭，結合多角度、高解析度及多種專業功能，滿足需要大量使用實物畫面進行溝通的專業工作者需求，並可廣泛應用於日常工作、遠距教學、娛樂休閒等生活場景。ideaCam系列專業拍物鏡頭採用8MP Sony CMOS感光元件，可提供近4K最高3264×2448p解析度的Ultra Full HD超清晰成像，讓視訊畫面更清晰。有別於傳統視訊鏡頭僅能拍攝單一視角，ideaCam的智慧翻轉功能，可輕鬆將鏡頭向下翻轉，以俯角方式拍攝實物，並自動偵測和校正畫面方向，確保永遠呈現最佳正視視角。