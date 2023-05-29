快訊

起死回生？傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

混合辦公趨勢正夯！這幾款線上會議設備讓你如臨現場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中會議室配置了一體成型的Rally Bar全功能視訊會議系統。記者黃筱晴／攝影
中會議室配置了一體成型的Rally Bar全功能視訊會議系統。記者黃筱晴／攝影

不管你喜不喜歡，疫情後「混合辦公」成為許多公司的新常態，根據Microsoft Work Trend Index的調查統計顯示，每人每天的線上會議次數比例，與過往相較大幅增加152%，每週的線上會議時間，更增加250%。大量的視訊會議也帶動相關設備的需求增加，功能也追求更專業化，以符合不同場域的使用需求。

在鍵鼠配件及電競創作市場深耕多年的Logitech羅技，近年更拓展「商務視訊會議設備」與「個人協作解決方案」領域，近日宣布在台打造全球首間「Logitech for Business商務協作展示中心」，從辦公需求和工作體驗出發，提供最直接的沉浸式空間展示和專人導覽洽談。

Logitech for Business商務協作展示中心空間設計相當多元，從靈活彈性的大型開放式協作空間、不同人數需求的大中小封閉式會議室、適合機動討論的迷你會議室到專注不受干擾的單人電話亭一應俱全。依照空間需求，會議室內也分別配置了Rally Plus、Rally Bar、Rally Bar Mini全功能視訊會議系統，以及Logitech Scribe AI 白板攝影機，讓熟悉的手寫白板與視訊會議完美結合，可即時清晰的捕捉白板內容，內建的AI技術和專門訂製鏡頭，可消除反光和陰影，自動增強白板上的文字和圖像，讓遠端與會者不受阻礙地看到白板內容，打造身如其境的互動感。另外還有Tap IP 觸控螢幕控制器、Tap Scheduler排程控制面板，都讓遠距會議更流暢有如親臨現場。

BenQ近期亦推出了ideaCam系列專業拍物鏡頭，結合多角度、高解析度及多種專業功能，滿足需要大量使用實物畫面進行溝通的專業工作者需求，並可廣泛應用於日常工作、遠距教學、娛樂休閒等生活場景。ideaCam系列專業拍物鏡頭採用8MP Sony CMOS感光元件，可提供近4K最高3264×2448p解析度的Ultra Full HD超清晰成像，讓視訊畫面更清晰。有別於傳統視訊鏡頭僅能拍攝單一視角，ideaCam的智慧翻轉功能，可輕鬆將鏡頭向下翻轉，以俯角方式拍攝實物，並自動偵測和校正畫面方向，確保永遠呈現最佳正視視角。

專用夾具可輕鬆安裝在大多數螢幕上，也可手持使用，搭配15倍的磁吸外接放大鏡、LED補光功能，還可變身微物攝影機。ideaCam還能搭配專屬的無線遙控器，以及品牌獨家開發的線上畫面編輯軟體EnSpire，支援畫面凍結、梯形校正、線上註記、尺規量測、一鍵縮放、子母畫面等多元功能，還可搭配Google Meet、Teams、Zoom等視訊軟體的分享分頁功能使用，讓視訊會議溝通更有效率。

4～6人的配置同系列Rally Bar Mini全功能視訊會議系統，造型小巧但功能依舊強大。記者黃筱晴／攝影
4～6人的配置同系列Rally Bar Mini全功能視訊會議系統，造型小巧但功能依舊強大。記者黃筱晴／攝影
Logitech打造全球首間「Logitech for Business商務協作展示中心」，提供多種彈性化用途，滿足現代企業多元需求。圖／羅技提供
Logitech打造全球首間「Logitech for Business商務協作展示中心」，提供多種彈性化用途，滿足現代企業多元需求。圖／羅技提供
大會議室配置頂級旗艦設備，可擴充的Rally Plus全功能視訊會議系統包含Rally Camera、2個揚聲器和2個麥克風，圖／羅技提供
大會議室配置頂級旗艦設備，可擴充的Rally Plus全功能視訊會議系統包含Rally Camera、2個揚聲器和2個麥克風，圖／羅技提供
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭能隨時拿下變為手持模式自由拍攝，並搭配15倍磁吸外接放大鏡，清楚呈現物品細節。圖／BenQ提供
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭能隨時拿下變為手持模式自由拍攝，並搭配15倍磁吸外接放大鏡，清楚呈現物品細節。圖／BenQ提供
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭除了視訊功能，更可向下翻轉俯拍實物，或以手持方式進行實物攝影。圖／BenQ提供
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭除了視訊功能，更可向下翻轉俯拍實物，或以手持方式進行實物攝影。圖／BenQ提供
Logitech個人協作解決方案，包含鍵盤和滑鼠、網路攝影機、耳機麥克風，打造公平會議，讓遠距辦公不再有距離。圖／羅技提供
Logitech個人協作解決方案，包含鍵盤和滑鼠、網路攝影機、耳機麥克風，打造公平會議，讓遠距辦公不再有距離。圖／羅技提供
Logitech Scribe AI白板攝影機讓遠端的會議參與者也能清楚觀看手寫白板上的內容。記者黃筱晴／攝影
Logitech Scribe AI白板攝影機讓遠端的會議參與者也能清楚觀看手寫白板上的內容。記者黃筱晴／攝影
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭，提供S1 Pro、S1 Plus、S1等3種不同型號，滿足不同專業需求的消費者。圖／BenQ提供
BenQ ideaCam專業拍物視訊鏡頭，提供S1 Pro、S1 Plus、S1等3種不同型號，滿足不同專業需求的消費者。圖／BenQ提供

遠距教學

延伸閱讀

恐龍機器人陪你住！ 大阪海茵娜飯店難波推恐龍親子房、心齋橋享用Bar

攝影機半夜跳通知！媽媽驚見貓咪保姆「饋修擠嬰兒床」 超暖互動融化網友

門鈴響了沒看到人！攝影機曝「巨大毛怪」按了就跑 屋主看呆：遇到惡作劇

寶寶監視器半夜出「怪聲」跟兒子聊天 父母嚇壞急追原因

相關新聞

康康挑戰高流、北流 首場高雄幾乎滿席！ 宛如大型綜藝秀

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，在2022年發行全新專輯《百味人生》後同步舉辦專輯同名演唱會北高巡迴演出，昨晚(5/27)在故鄉高雄首場開唱，現場4000個座位幾乎坐滿，康康表示因為疫情這兩年歷經一些離別，感觸特別多，今年也可能是最後一次辦演唱會，因此挑戰自己，除了更大的演唱會場地，演出內容也使出渾身解數，就是為了感謝歌迷與同鄉好友支持，幫他圓夢。

混合辦公趨勢正夯！這幾款線上會議設備讓你如臨現場

不管你喜不喜歡，疫情後「混合辦公」成為許多公司的新常態，根據Microsoft Work Trend Index的調查統...

熊大、莎莉變超萌甜甜圈 Mister Donut限時「買6送3」

喜歡熊大、莎莉等LINE FRIENDS明星的粉絲們注意囉！Mister Donut自5月30日起，推出LINE FRI...

迎疫後首暑假 旅遊業者推赴日二三線城市、長程玩紐澳

疫後瘋出國，如何迎接疫後第一個暑假，旅行業品質保障協會理事長張永成指出，國人瘋遊日本，不過日本二、三線城市價位漲幅相對少...

影／佳士得晚拍 2.5億台幣巴斯奇亞一分鐘落槌

佳士得（Christie's）香港於5月28日晚間在香港會議展覽中心舉辦的拍賣，由6點舉槌的「千禧後晚間拍賣」揭開序幕，...

首創跨境集點 日本Bic camera買東西也能集OPEN POINT

搶攻出國旅遊商機，跨境集點讓你越玩回饋賺越多！7-ELEVEN首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務，首波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦