迎疫後首暑假 旅遊業者推赴日二三線城市、長程玩紐澳

疫後瘋出國，如何迎接疫後第一個暑假，旅行業品質保障協會理事長張永成指出，國人瘋遊日本，不過日本二、三線城市價位漲幅相對少；紐澳線則是今年暑假長程票唯一降價，第三季後將越來越貴；至於泰國，因泰國政府預計第三季對觀光客加收入境觀光稅，從暑假開始就能感受明顯漲幅。

旅遊行品質保障協會今天下午公布今年7月至9月各線旅行團參考價、旅遊特色、說明市場售價差異。另外，除了與韓國觀光公社合作雙認證外，也再與帛琉觀光局簽訂優質行程雙認證合作備忘錄，未來在雙方合作下，提供旅客更多帛琉的優質行程。

東南亞地區（馬新泰菲印旅遊），品保協會指出，隨著中國旅遊解封，東南亞各國飯店需求量增加，飯店房費掀起大幅度漲勢。7月至9月相較去年團費漲兩成。以泰國曼谷、芭達雅行程為例，5天至6天行程約在2萬4900元至3萬1900元。

東北亞線則以日本最受歡迎，品保協會指出，目前自由行旅客仍以東京、大阪等大城市為旅遊重點，東京5日遊約3萬6800元至5萬6800元；不過，日本二、三線城市價位漲幅相對少，如東北仙台5日遊4萬2800元至5萬8800元，四國高松5日遊3萬4800元至5萬4800元。

美加線部分，品保協會說，7、8月暑期仍是美加地區氣候最佳時段，也是高票價階段，2023年團體供應比往年少，導致航班易滿，9月份稍微緩解，但票價降幅不大。8天至10天美西遊約8萬1900元至10萬9900元。

歐洲線方面，第三季市場旺，各線漲幅約3成，行程上多了許多深度旅遊，如深度法國、純葡萄牙10天等。以8天至10天遊法國，約9萬9900元至14萬9900元。

中亞非旅遊部分，其中非洲區域，7月至9月相較疫情前團費漲兩成，因應動物大遷徙，此區是今年第三季最熱銷的季節，另外據全球主要航空業務線數據，需求量增加、產能減少、勞動力短缺、俄羅斯領空關閉都是推高價格的主因。16天至20天東非五國約38萬8000元至44萬8000元。

紐澳線部分，東澳全覽9天，約7萬3800元至9萬3800元；紐西蘭南北島全覽10天，約9萬9800元至12萬4800元。至於中南半島，7月至9月團體旅遊以越南市場為大宗。5天至6天遊北越雙龍灣約2萬1800元至3萬8800元。

張永成表示，旅遊旺季，疫後旅遊糾紛不斷，以機票開票問題排行第一第，呼籲消費者盡量參加團體旅遊，安心品質有保障。