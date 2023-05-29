快訊

AI題材吸睛 台股漲131點收16,636點、台積電收568元

彰化新宮廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

厄多安總統大選連任成功，但土耳其的災難還在後頭？

連推桿都能追蹤！TAG Heuer高爾夫智能表再進化 根本是地表最強穿戴裝置

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TAG Heuer在近日曝光專為高爾夫球友而設的「全程擊球追蹤」應用程式，讓人配戴一只Connected Calibre E4智能表，就像是擁有最專業的團隊。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer在近日曝光專為高爾夫球友而設的「全程擊球追蹤」應用程式，讓人配戴一只Connected Calibre E4智能表，就像是擁有最專業的團隊。圖／TAG Heuer提供

從不被看好，到品牌事業版圖不可或缺，說的就是泰格豪雅（TAG Heuer）在智能表上都投入。不僅是瑞士唯一全自製的穿戴裝置，更因為現任執行長Frédéric Arnault的加入，提升產品附加功能，並結合高爾夫運動，受到更多消費者喜愛。但TAG Heuer並沒有停止腳步，在近日曝光了專為球友而設的「全程擊球追蹤」應用程式，讓人配戴一只Connected Calibre E4智能表，就像是擁有最專業的團隊

有時會讓人納悶，TAG Heuer是專業的製表公司？還是新創科技團隊？但他們藉由產品來說話，讓消費者認知到品牌兩者都能兼具。因此除了不斷與時俱進的Connected智能表研發之外，TAG Heuer還因應不同需求優化了可搭配的應用程式，就像是近日推出的「全程擊球追蹤（Full Shot Tracking）」，用戶僅需將Connected Calibre E4 智能腕錶更新到Wear OS by GoogleTM版本(Wear OS 3+)，即可使用此功能。球友在比賽過程中，無須觸摸手表就得以從頭到尾追蹤每一次的擊球並藉此獲得關於場上表現的即時數據資料，如每支球桿的平均與最遠距離， 甚至其精準性，進而做出更好的決策，提升運動時的體驗。

品牌大使Tommy Fleetwood配戴Connected Calibre E4智能腕表45毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約90,900元。圖／TAG Heuer提供
品牌大使Tommy Fleetwood配戴Connected Calibre E4智能腕表45毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約90,900元。圖／TAG Heuer提供

簡單來說，全面擊球追蹤功能會自動辨識擊球動作並取代觸摸手表啟動擊球追蹤功能的互動，並立即追蹤球友走向小白球時的距離。這個紀錄過程會不斷重複，直到該洞擊球並繼續進行下一洞；而且連推桿都能追蹤，甚至可記錄10公分距離的作動，讓配戴者專注於球賽，無需分心處理科技產品。也因為了有這樣功能加持，讓TAG Heuer Connected Calibre E4智能表，說是地表最強高爾夫球穿戴裝置，一點也不誇張。

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表42毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約82,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表42毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約82,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表42毫米小牛皮帶限量款，精鋼表殼，約62,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表42毫米小牛皮帶限量款，精鋼表殼，約62,300元。圖／TAG Heuer提供

團隊 運動 品牌 高爾夫 智慧手環 智慧表

延伸閱讀

新聞眼／思考永續 高球場娛樂稅或可轉型環境稅

廢高爾夫娛樂稅聲音四起 南市體育局長：期待廢除

長年代徵5%娛樂稅屢遭質疑 高爾夫球場業者：疲於解釋

休閒運動風潮再起！高端品牌接連開大店搶食市場

相關新聞

這5區民眾最愛給小費！foodpanda限時加碼「小費雙倍」

延續「527吾愛騎士感恩日」的感恩氛圍，fooodpanda再祭出小費雙倍回饋，共邀消費者一同感謝外送夥伴。即日起至5月...

全家「隨買跨店取」分享服務再升級 3大殺手級功能太狂了

全家APP「隨買跨店取」分享功能大進化！去年推出「訂閱型商品共享」服務後大獲好評，但許多網友仍不斷敲碗希望能更有分享彈性...

連推桿都能追蹤！TAG Heuer高爾夫智能表再進化 根本是地表最強穿戴裝置

從不被看好，到品牌事業版圖不可或缺，說的就是泰格豪雅（TAG Heuer）在智能表上都投入。不僅是瑞士唯一全自製的穿戴裝置，更因為現任執行長Frédéric Arnault的加入，提升產品附加功能，並結合高爾夫球運動，受到更多消費者喜愛。但TAG Heuer並沒有停止腳步，在近日曝光了專為球友而設的「全程擊球追蹤」應用程式，讓人配戴一只Connected Calibre E4智能表，就像是擁有最專業的團隊。

曾在「最後的審判」前演唱 泰利斯學者睽違20年訪台

紐約時報盛讚為「文藝復興人聲音樂的搖滾巨星」的超級人聲天團——泰利斯學者(The Tallis Scholars)，睽違...

Krystal鄭秀晶美到會發光！清新濱海度假穿搭引熱議 網：這種仙女是怎麼流落到人間？

韓國女神Krystal鄭秀晶此次造訪坎城影展，與電影「蜘蛛窩（거미집）」劇組人員，一同現身紅毯造型，讓許多粉絲或網友都驚嘆，甚至和全汝彬相比也毫不遜色。不僅如此，在媒體見面會時，Krystal的典雅造型，同樣引起熱議，網友更表示「美得讓人起雞皮疙瘩」，可以說此行的她，以絕世顏值收穫了所有鎂光燈的關注。

鞏俐、艾兒芬妮美如畫！卡地亞全新頂級珠寶義大利啟程

卡地亞（CARTIER）本週於義大利佛羅倫斯發表最新頂級珠寶力作Le Voyage Recommencé系列，猶如微型建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦