連推桿都能追蹤！TAG Heuer高爾夫智能表再進化 根本是地表最強穿戴裝置

從不被看好，到品牌事業版圖不可或缺，說的就是泰格豪雅（TAG Heuer）在智能表上都投入。不僅是瑞士唯一全自製的穿戴裝置，更因為現任執行長Frédéric Arnault的加入，提升產品附加功能，並結合高爾夫球運動，受到更多消費者喜愛。但TAG Heuer並沒有停止腳步，在近日曝光了專為球友而設的「全程擊球追蹤」應用程式，讓人配戴一只Connected Calibre E4智能表，就像是擁有最專業的團隊。

有時會讓人納悶，TAG Heuer是專業的製表公司？還是新創科技團隊？但他們藉由產品來說話，讓消費者認知到品牌兩者都能兼具。因此除了不斷與時俱進的Connected智能表研發之外，TAG Heuer還因應不同需求優化了可搭配的應用程式，就像是近日推出的「全程擊球追蹤（Full Shot Tracking）」，用戶僅需將Connected Calibre E4 智能腕錶更新到Wear OS by GoogleTM版本(Wear OS 3+)，即可使用此功能。球友在比賽過程中，無須觸摸手表就得以從頭到尾追蹤每一次的擊球並藉此獲得關於場上表現的即時數據資料，如每支球桿的平均與最遠距離， 甚至其精準性，進而做出更好的決策，提升運動時的體驗。

品牌大使Tommy Fleetwood配戴Connected Calibre E4智能腕表45毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約90,900元。圖／TAG Heuer提供

簡單來說，全面擊球追蹤功能會自動辨識擊球動作並取代觸摸手表啟動擊球追蹤功能的互動，並立即追蹤球友走向小白球時的距離。這個紀錄過程會不斷重複，直到該洞擊球並繼續進行下一洞；而且連推桿都能追蹤，甚至可記錄10公分距離的作動，讓配戴者專注於球賽，無需分心處理科技產品。也因為了有這樣功能加持，讓TAG Heuer Connected Calibre E4智能表，說是地表最強高爾夫球穿戴裝置，一點也不誇張。

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表42毫米高爾夫球特別版，鈦金屬表殼，約82,400元。圖／TAG Heuer提供