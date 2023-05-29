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Krystal鄭秀晶美到會發光！清新濱海度假穿搭引熱議 網：這種仙女是怎麼流落到人間？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女神Krystal鄭秀晶的坎城行，可以說從早到晚都美到讓人無法移開視線。圖／摘自微博
女神Krystal鄭秀晶的坎城行，可以說從早到晚都美到讓人無法移開視線。圖／摘自微博

韓國女神Krystal鄭秀晶此次造訪坎城影展，與電影「蜘蛛窩（거미집）」劇組人員，一同現身紅毯造型，讓許多粉絲或網友都驚嘆，甚至和全汝彬相比也毫不遜色。不僅如此，在媒體見面會時，Krystal的典雅造型，同樣引起熱議，網友更表示「美得讓人起雞皮疙瘩」，可以說此行的她，以絕世顏值收穫了所有鎂光燈的關注。

女神Krystal鄭秀晶的坎城行，可以說從早到晚都美到讓人無法移開視線，無論是在紅毯上的胸前挖空、裸背的禮服，還是記者會上深藍高領洋裝，都是來自Ralph Lauren的經典設計款。簡約不失大方的款式以及高質感，更能襯托鄭秀晶的完美身形。不僅如此，在另一場於海邊的媒體訪問時，Krystal則以Alaia的丹寧細肩帶洋裝現身，白皙的皮膚與神顏值，都讓坎城的美景相形失色，沒有修圖的美貌，更讓網友回應說「這種仙女是怎麼流落到人間？」

超模Alessandra Ambrosio參加Dolce & Gabbana跟奢侈品電商Mytheresa合作的時裝秀，以品牌條紋絲巾纏繞成上衣，搭配繽紛印花裙，秀出緊實馬甲線。圖／摘自facebook
超模Alessandra Ambrosio參加Dolce & Gabbana跟奢侈品電商Mytheresa合作的時裝秀，以品牌條紋絲巾纏繞成上衣，搭配繽紛印花裙，秀出緊實馬甲線。圖／摘自facebook

另外，曾是「維密天使」的巴西超模Alessandra Ambrosio在坎城影展期間也很忙，先是出席年度「美國愛滋病研究基金慈善晚宴」時，身穿中門大開銀色低胸透視晚裝長裙，辣曬性感身材，讓人眼睛大吃冰淇淋。還到了義大利的Portofino港邊，參加Dolce & Gabbana跟奢侈品電商Mytheresa合作的時裝秀，擔任看秀嘉賓。這系列是Dolce & Gabbana以度假為靈感而設計，只在Mytheresa上架銷售的迷你系列。而為了呼應主題，Alessandra Ambrosio則以品牌條紋絲巾纏繞成上衣，搭配繽紛印花裙，秀出緊實馬甲線，火辣程度不在話下。

Krystal在紅毯上的胸前挖空、裸背的禮服，來自Ralph Lauren的經典設計款。圖／摘自微博
Krystal在紅毯上的胸前挖空、裸背的禮服，來自Ralph Lauren的經典設計款。圖／摘自微博

於海邊的媒體訪問時，Krystal則以Alaia的丹寧細肩帶洋裝現身，白皙的皮膚與神顏值，都讓坎城的美景相形失色。圖／摘自微博
於海邊的媒體訪問時，Krystal則以Alaia的丹寧細肩帶洋裝現身，白皙的皮膚與神顏值，都讓坎城的美景相形失色。圖／摘自微博

Krystal現身記者會時穿搭的深藍高領洋裝，來自Ralph Lauren的經典設計款。圖／摘自微博
Krystal現身記者會時穿搭的深藍高領洋裝，來自Ralph Lauren的經典設計款。圖／摘自微博

愛滋病 坎城影展

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