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鞋櫃裡就缺這雙！奶茶帆船鞋、跨界高端街牌手工鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Dr.Martens Jorge II懶人鞋，6,280元。圖／Dr.Martens提供
Dr.Martens Jorge II懶人鞋，6,280元。圖／Dr.Martens提供

迎接盛夏到來，向來以靴款著稱的Dr.Martens也不忘推出因應季節更替的設計，以顛覆硬派形象的「奶茶色」三孔馬汀鞋跟Jorge II懶人鞋點亮這季穿搭。而Timberland則被有和高端潮牌Aimé Leon Dore聯名的帆船鞋款，帶來葡萄葉綠、復古白及經典黑三款全新配色，引起討論。

為了讓視覺降溫有感，Dr.Martens利用受到消費者歡迎且清爽的奶茶色結合70年代復古風格，並加入全新Carrara皮革鞋面，推出Jorge II懶人鞋、1461三孔鞋、Adrian流蘇樂福鞋。Carrara皮革特色是未經特殊處理，保留最原始的紋理、印記，能隨穿著時間變化，也會逐漸改變色澤。系列中的1461三孔鞋及Adrian流蘇樂福鞋，皆採用中性馬汀大底，搭配象徵品牌精神的黃色沿條縫線，溫潤奶茶配色鞋面結合低筒鞋型，同時具有延長腿部線條的視覺效果。Jorge II懶人鞋就是針對不愛綁鞋帶的人所設計，則是以米白色麂皮結合Carrara皮革，搭配復古金配件及4公分高的馬汀氣墊大底，配有具調節功能的鞋帶扣，不僅兼具輕盈舒適與實穿性，立體流線鞋型更是時髦。

為了讓視覺降溫有感，Dr.Martens利用受到消費者歡迎且清爽的奶茶色結合70年代復古風格，並加入全新Carrara皮革鞋面，點亮這季穿搭。圖／Dr.Martens提供
為了讓視覺降溫有感，Dr.Martens利用受到消費者歡迎且清爽的奶茶色結合70年代復古風格，並加入全新Carrara皮革鞋面，點亮這季穿搭。圖／Dr.Martens提供

藉著夏天到來，Timberland找了高端街牌Aimé Leon Dore聯手推出限定且限量的帆船鞋，再次體現雙方對永恆經典的熱情和與紐約市的深厚情結。全新的Timberland® x Aimé Leon Dore三眼手工縫製帆船鞋融合奢華復古的配色靈感，鞋身外側不僅飾有品牌標識，凸顯聯名細節也呼應了Timberland手工縫製全粒面皮革鞋面傳統，同時搭載橡膠抓地齒外底及360度可調節鞋帶系統，讓鞋款能保持全天候舒適腳感。

Dr.Martens 1461三孔鞋，6,880圖／Dr.Martens提供
Dr.Martens 1461三孔鞋，6,880圖／Dr.Martens提供

Timberland® x Aimé Leon Dore經典三眼手工縫製帆船鞋，6,200元。圖／Timberland提供
Timberland® x Aimé Leon Dore經典三眼手工縫製帆船鞋，6,200元。圖／Timberland提供

Timberland® x Aimé Leon Dore經典三眼手工縫製帆船鞋，6,200元。圖／Timberland提供
Timberland® x Aimé Leon Dore經典三眼手工縫製帆船鞋，6,200元。圖／Timberland提供

Dr.Martens Adrian流蘇樂福鞋，7,280圖／Dr.Martens提供
Dr.Martens Adrian流蘇樂福鞋，7,280圖／Dr.Martens提供

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