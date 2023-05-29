全家「隨買跨店取」分享服務再升級 3大殺手級功能太狂了

全家APP「隨買跨店取」分享功能大進化！去年推出「訂閱型商品共享」服務後大獲好評，但許多網友仍不斷敲碗希望能更有分享彈性，全家聽見消費者聲音，即日起「隨買跨店取」全商品皆開放共享，不僅商品數一舉超過300項，更有全帳戶、單件商品兩大共享模式可選擇，只需簡單3步驟就可設定完成；此外，每商品更可彈性自設不同共享人，商品數愈多，可共享人數就愈多，咖啡友、霜淇淋控，隨心分享。

歡慶全家APP隨買跨店取共享服務全新升級，即日起至6月27日，凡開啟帳戶共享或商品戶共享服務，就有機會獲得1個月份Fami!ce霜淇淋。另外，隨買跨店取也將於5月31日至6月27日推出限定優惠組合，包含FamiCollection牧場直送4.0鮮乳（375ml）20入750元、蔬果拿鐵系列30入1,000元、義美錫蘭紅茶30入500元等豐富組合，最低5.7折起。

全家觀察會員使用行為，發現商品轉贈筆數1年超過上億次，且轉贈對象固定、商品重複性高，顯見隨買跨店取已成為日常與親友分享交流的管道。故「全家」瞄準消費者家戶需求，去年推出「訂閱型商品共享」服務，如匠土司或鮮乳等訂閱制商組，可與3位親友長期共享，省去重複訂購及多次轉贈的麻煩。

即日起，「隨買跨店取」共享服務再度超越自己、領先業界，再推出3大殺手級功能，包括300項商品全開放、每商品自設不同共享人、首創帳戶共享。讓用戶不再限制於訂閱制商品，隨買跨店取所有品項皆可共享，包含咖啡、鮮食、飲料、生鮮以及日用品等，合計超過300項；還可自選全帳戶共享，或是單件商品逐一設定分享者的兩大共享模式，而且共享對象設定超彈性，可全帳戶與10位親友共享，或是針對單件商品另外設定其他10位友人，家人、同事合購再也不搞混，還能夠查詢近一年的兌換者、時間、數量與店舖。