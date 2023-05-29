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康康挑戰高流、北流 首場高雄幾乎滿席！ 宛如大型綜藝秀

聯合新聞網／ 聯合數位文創
神祕嘉賓是7月也將在高雄舉辦演唱會的彭佳慧，等於給觀眾帶來搶先聽的驚喜，兩位Live House天王天后合唱，讓觀眾聽得過癮。攝影／劉學聖
神祕嘉賓是7月也將在高雄舉辦演唱會的彭佳慧，等於給觀眾帶來搶先聽的驚喜，兩位Live House天王天后合唱，讓觀眾聽得過癮。攝影／劉學聖

不只唱歌，台上直接變裝、模仿、搞笑 宛如大型綜藝秀。攝影／劉學聖
不只唱歌，台上直接變裝、模仿、搞笑 宛如大型綜藝秀。攝影／劉學聖

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，在2022年發行全新專輯《百味人生》後同步舉辦專輯同名演唱會北高巡迴演出，昨晚(5/27)在故鄉高雄首場開唱，現場4000個座位幾乎坐滿，康康表示因為疫情這兩年歷經一些離別，感觸特別多，今年也可能是最後一次辦演唱會，因此挑戰自己，除了更大的演唱會場地，演出內容也使出渾身解數，就是為了感謝歌迷與同鄉好友支持，幫他圓夢。

康康為回饋歌迷25年來的支持，除了發揮「國台語雙聲道」演唱功力詮釋自己的新歌及過往經典曲目外，也以組曲串連許多男女金曲，如舞女、到不了…等，讓現場觀眾都可琅琅上口、一起同樂。康康還將他擅長的模仿搬上演唱會，更挑戰舞台上快速換裝，僅以板子遮掩住身體，惹得觀眾捧腹大笑、場面相當熱鬧。

神祕嘉賓是7月也將在高雄舉辦演唱會的彭佳慧，等於給觀眾帶來搶先聽的驚喜，兩位Live House天王天后合唱，讓觀眾聽得過癮。

演出當日也是康康結婚12周年紀念日，特別邀請同日結婚的六對佳偶，獻唱新歌「幸福一百年」，現場也發放美味巧克力，希望能與歌迷們共享幸福時刻。而演唱會進行到一半時，現場突然播起康康的名曲「快樂鳥日子」，讓康康緊張了一下，轉身看到老婆、小孩推著蛋糕上台，才知道是工作人員為5月28日生日的康康提前慶生準備，全場近四千位歌迷加上嬌妻小孩都在身邊，康康直呼自己太幸福。

《百味人生》百變康康巡迴演唱會6月3日（六）於台北流行音樂中心還有一場，座位已所剩不多，主辦單位呼籲喜愛康康的歌迷千萬不要錯過。購票請上 udn售票網，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

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