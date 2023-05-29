高雄單店獨享！星巴克連續18天打卡享「第2杯半價」
星巴克為慶祝位於高雄市前金區的中正自強門市即將於6月1日開幕，宣布將自6月1日起推出多項優惠活動。自6月1日起至18日連續18天，凡於星巴克中正自強門市打卡「Meet Me @Starbucks-中正自強」，並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，「第2杯半價」優惠。
這次的「第2杯半價」優惠活動不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價、乙杯支付半價），並限當場一次領取。
此外，6月1日起至6日，新星級及綠星級會員至中正自強門市單筆消費滿300元，可額外獲贈30顆星（每一帳號限獲一次）。
自6月1日起至30日（6月2日、16日、28日除外）憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿2000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個；於星巴克中正自強門市 購買紙本飲料券乙本，即可獲得 旅行袋4件組乙個。
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