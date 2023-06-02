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爸媽的假日救星！孩子放電的好去處「6間台北親子餐廳」快收藏起來

聯合新聞網／ MENU美食誌

孩子玩瘋大人放鬆，爸媽終於能好好吃頓飯，讓孩子天天都是兒童節。

瀑布3号

新北市/烏來區

坐落於烏來雲仙瀑布下方，除了有露天玻璃屋、超大落地窗的室內用餐區，還有親子兒童遊戲室。絕佳的地理位置，將烏來瀑布美景盡收眼底。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

農人餐桌 親子餐廳

台北市/中正區

主打有機健康食材，將從產地到餐桌的概念融入餐點中，美味又健康。還有質感的廚房遊戲區可以給孩子有玩耍的空間，讓家長能夠輕鬆愉快的享用一頓美食。（MENU美食誌孫姣姣提供）

MONEY JUMP 媽媽講親子餐廳

台北市/內湖區

店內使用全木頭地板，有各式遊戲區域供小朋友們遊玩，而最吸睛的就是大人小孩都愛的網美旋轉木馬。餐點提供早午餐、下午茶，甚至連酒都有供應。（MENU美食誌我是温温我愛吃喝玩樂提供）

大樹先生的家

台北市/大安區

室內用餐空間有整面的落地窗，親子空間有兒童遊戲室，戶外空間則有遊戲樹屋、沙坑、戲水池，應有盡有，還曾獲選十大親子餐廳的第一名，非常推薦！（MENU美食誌GraceW提供）

富爸爸餐飲會所

台北市/中正區

有著五星級飯店主廚坐鎮，還有貴氣的金銀球池及木造秘密基地和溜滑梯。雖然部分座位看不到遊戲區，但可透過監視螢幕看到遊戲區的狀況，讓爸媽能安心用餐！（MENU美食誌Ruyo Yang提供）

Triple cafe

台北市/內湖區

採用木質裝潢搭配貓頭鷹 Logo，開放式廚房和無分隔的空間，寬敞舒適。提供早午餐、燉飯、義大利麵，角落有兒童遊戲室，提供原木玩具，供小朋友玩樂。（MENU美食誌E粒莎吃貨人生提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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