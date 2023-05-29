佳士得宣布 攜手周杰倫推「千禧後晚間拍賣」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
佳士得香港宣布，今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」，將與歌手周杰倫合作，攜手挑選和籌畫、展現一系列年輕、前衛藝術家於千禧後創作的作品。圖／香港佳士得提供
佳士得香港宣布，今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」，將與歌手周杰倫合作，攜手挑選和籌畫、展現一系列年輕、前衛藝術家於千禧後創作的作品。圖／香港佳士得提供

佳士得香港宣布，今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」，將與歌手周杰倫合作，攜手挑選和籌畫、展現一系列年輕、前衛藝術家於千禧後創作的作品。這也是周杰倫兩年前與蘇富比合作擔任「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人之後，再次攜手國際拍賣公司。

佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如表示，欣喜能夠在今秋「千禧後晚間拍賣」中與華語樂壇天王周杰倫聯袂合作。佳士得一向大力支持藝壇新晉及具才華的藝術家，周杰倫對於藝術收藏和先鋒創意人才亦充滿熱忱，本次合作可謂相得益彰。

周杰倫則表示，在音樂圈他也曾經是個新人，期待向大家介紹這些來自世界各地極具才華的新銳藝術家，「我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作。」

佳士得 藝術家

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