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電競玩家最新夢幻逸品 三星奧德賽OLED G9曲面電競螢幕霸氣登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星奧德賽Odyssey OLED G9具備240Hz畫面更新率與0.03ms反應時間，徹底解放自身戰鬥力。圖／台灣三星提供
三星奧德賽Odyssey OLED G9具備240Hz畫面更新率與0.03ms反應時間，徹底解放自身戰鬥力。圖／台灣三星提供

為了滿足電競玩家追求更極致視聽體驗的需求，三星電子宣布在台推出奧德賽Odyssey OLED G9曲面電競螢幕，以高畫質的QD-OLED面板，搭配1800R曲面螢幕設計，滿足玩家對出色視覺體驗、高解析度的沉浸式需求。此外，智慧聯網螢幕Smart Monitor M8、M7及M5亦全新升級登場，內建智慧功能，串流多元影音娛樂，並支援更多個人化功能和便捷控制，為消費者輕鬆打造智慧生活。

三星奧德賽Odyssey OLED G9導入QD-OLED面板，為全球首款32:9 OLED曲面電競螢幕，搭載Dual QHD 49吋1800R曲面顯示螢幕，打造沉浸感十足的視覺感受；具備240Hz畫面更新率與0.03ms反應時間，於快節奏的遊戲中精準操控，徹底解放自身戰鬥力。奧德賽Odyssey OLED G9通過DCI-P3 99%廣色域、DisplayHDR True Black 400認證，生動色彩盡在眼前，黑階表現層次更豐富，讓玩家彷彿置身在各種遊戲場景中。

不玩遊戲的時候，內建Smart Hub的Odyssey OLED G9還可一秒變身智慧電視，不需連接電腦設備，即可透過互聯網觀賞多元OTT內容，如Prime Video、Netflix和YouTube等。奧德賽Odyssey OLED G9更支援SmartThings智慧串聯，用戶透過智慧型手機就能輕鬆操控螢幕狀態，切換視窗、點選功能等，現更支援語音助理功能，出一張嘴即可語音控制操作開／關機、切換設定等。

另外，去年推出的智慧聯網螢幕Smart Monitor M8、M7以及M5也升級新功能，諸多OTT應用程式，包括SmartThings和Smart Hub，皆新增滑鼠鍵盤控制功能，不需要遙控器也能輕鬆操控；而全新登場的「My Contents」功能，將自動顯示用戶所需的個人化內容，照片、天氣等資訊皆能輕鬆一目了然，貼心的問候為用戶開啟暖心每一天。此外，Smart Monitor M8與M7更搭載升降式螢幕底座可調整傾斜度，瀏覽長篇文件、觀看直式社群影音時可將螢幕旋轉90度，提供使用者更舒適的瀏覽體驗，減少向下滾動頁面的麻煩。

Odyssey OLED G9曲面電競螢幕建議售價59,900元，新款32吋Smart Monitor M8建議售價17,900元，27吋Smart Monitor M7建議售價為 13,900元，27吋Smart Monitor M5建議售價6,490元，即日起於全台各大指定通路陸續上市。6月1日起至8月31日期間，購買奧德賽Odyssey指定機種，登錄就送Samsung 2.1 Ch Soundbar B550；購買全系列Smart Monitor，登錄即享無線滑鼠鍵盤組，再抽PlayStation 5以及台北到首爾單人來回機票

Smart Monitor M8搭配可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam，秒轉換視訊會議工作模式。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8搭配可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam，秒轉換視訊會議工作模式。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8與M7搭載升降式螢幕底座，可將螢幕旋轉90度，觀賞最夯的直式社群影音超方便。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8與M7搭載升降式螢幕底座，可將螢幕旋轉90度，觀賞最夯的直式社群影音超方便。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8與M7搭載升降式螢幕底座，瀏覽長篇文件時可將螢幕旋轉90度，提供更舒適的瀏覽體驗。圖／台灣三星提供
Smart Monitor M8與M7搭載升降式螢幕底座，瀏覽長篇文件時可將螢幕旋轉90度，提供更舒適的瀏覽體驗。圖／台灣三星提供
智慧聯網螢幕Smart Monitor M8新增滑鼠鍵盤控制功能，不需要遙控器也能輕鬆操控。圖／台灣三星提供
智慧聯網螢幕Smart Monitor M8新增滑鼠鍵盤控制功能，不需要遙控器也能輕鬆操控。圖／台灣三星提供
三星奧德賽Odyssey OLED G9為全球首款32:9 OLED曲面電競螢幕，以絕佳視野看見嶄新境界的畫質。記者黃筱晴／攝影
三星奧德賽Odyssey OLED G9為全球首款32:9 OLED曲面電競螢幕，以絕佳視野看見嶄新境界的畫質。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8、M7內建智慧功能，串流各種多元OTT影音娛樂。記者黃筱晴／攝影
Smart Monitor M8、M7內建智慧功能，串流各種多元OTT影音娛樂。記者黃筱晴／攝影

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