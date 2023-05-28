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花雕牛三寶、無錫子排變粽子！5間特色端午粽一次看

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麻十七推出「膠原嫩骨肉粽」。圖／麻十七提供
麻十七推出「膠原嫩骨肉粽」。圖／麻十七提供

端午佳節的腳步越來越近，各式各樣的特色美粽也紛紛出爐。「瓦城」今年集結旗下經典產品，推出甜鹹口味兼具的粽子禮盒；「上海鄉村」也以招牌菜為靈感，推出「無錫燒肉粽」、「松露嫩雞粽」等產品。其他如玖尹、麻十七、湯瑪仕肉舖等餐飲品牌，亦有不同口味的特色粽可供挑選，甚至還有早鳥限時優惠。

【玖尹】

主打新派粵菜、精緻港點的「玖尹」，今年以八頭鮑、日本瑤柱、黑松露等食材入饌，推出「玖尹綠野仙粽端陽禮袋」。內含有「玖尹鮑汁五品粽」、「黑松露藜麥粽」、「黑糖桂圓棗泥粽」等三款商品，共計8入。每組原價2,088元，預購優惠價1,868元。

【上海鄉村】

上海鄉村今年以店內招牌的「無錫子排」、「上海菜飯」為靈感，推出為獨特的「無錫燒肉粽」與「松露嫩雞粽」。其中無錫燒肉粽將豬肉以無錫醬汁滷製入味，再包入上海菜飯製成的菜飯粽內，香氣十足。5月31日前享早鳥價，「無錫燒肉粽」4入原價699元，早鳥價599元；「松露嫩雞粽」4入原價899元，早鳥價799元。另外還有綜合口味的組合可供選擇。

【湯瑪仕肉舖】

主打高品質肉品的湯瑪仕肉舖，今年獨家研發「花雕牛犇寶粽」及「清酒梅干扣肉粽」兩款肉粽。花雕牛犇寶粽添加有腱子心、牛筋、牛肚等部位，還有花雕酒的香氣，2入原價350元，特價295元。「清酒梅干扣肉粽」則是結合梅干扣肉與清酒酒香，2入原價230元，特價195元。此外還有3組套裝禮盒，5月31日前可享75折起的預購優惠。

【瓦城】

瓦城集團精選鹹粽「泰式蝦醬肉粽」和「醇厚麻油雞肉粽」、甜粽「芋香紫米粽」及「椰香榴槤粽」等四款經典口味，推出跨品牌的「端午粽專屬禮盒」，共有4鹹2甜、2鹹2甜與單一鹹口味等3種選擇，每盒630～980元。活動期間購買，附贈價值2228元的美味饗樂券，線上商城並享滿1,999元免運優惠。

【麻十七】

郭靜所投資的麻十七，將多種中藥材製成的特製配方入粽，搭配台灣半月豬軟骨、栗子、香菇等食材，推出「膠原嫩骨肉粽」，5顆798元。活動期間消費滿額，就加贈使用整顆鮑魚入粽的「鮑魚嫩骨肉粽」1顆。

上海鄉村今年推出「無錫燒肉粽」與「松露嫩雞粽」等口味。圖／上海鄉村提供
上海鄉村今年推出「無錫燒肉粽」與「松露嫩雞粽」等口味。圖／上海鄉村提供
瓦城今年集結「泰式蝦醬肉粽」、「芋香紫米粽」等甜鹹口味，推出組合禮盒。圖／瓦城提供
瓦城今年集結「泰式蝦醬肉粽」、「芋香紫米粽」等甜鹹口味，推出組合禮盒。圖／瓦城提供
玖尹推出「綠野仙粽端陽禮袋」，一次可品嚐三種口味粽子。圖／玖尹提供
玖尹推出「綠野仙粽端陽禮袋」，一次可品嚐三種口味粽子。圖／玖尹提供
湯瑪仕肉舖推出「花雕牛犇寶粽」及「清酒梅干扣肉粽」。圖／湯瑪仕肉舖提供
湯瑪仕肉舖推出「花雕牛犇寶粽」及「清酒梅干扣肉粽」。圖／湯瑪仕肉舖提供

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