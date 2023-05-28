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重磅合作！周杰倫將與佳士得攜手策「千禧後」秋季晚拍
佳士得香港（Christie's）在今（5月28日）晚間舉辦的「千禧後晚間拍賣」現場拍賣結束後宣布，下一季（今年秋季）的「千禧後晚間拍賣」將與全球華語流行樂天王、知名藝術收藏家周杰倫合作，攜手精挑和籌劃此這一主題式拍賣。該場拍賣將展現一系列新晉以及具有非凡潛力的前衛藝術家於千禧後創作的傑作。這也是今年稍早周杰倫曾在社群上分享過的神秘合作，目前僅釋出預告短片，詳細內容尚未公布。
「在音樂圈我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們在創作這條路上，繼續前行，努力發光。我很期待向大家介紹這些來自世界各地 極具才華的新銳藝術家。我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作，」周杰倫說，「這些藝術新生代的力量都有可能在將來成為偉大的藝術家。」周杰倫是相當活躍的藝術藏家，曾於2021年與香港蘇富比（Sotheby's）合作過策劃拍賣，而這次佳士得亦是與「意為心」（ENVISEAM）攜手與周杰倫合作。
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