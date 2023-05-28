重磅合作！周杰倫將與佳士得攜手策「千禧後」秋季晚拍

曾被雜誌他列為30歲以下藝術和文化領域最有影響力的30人之一的法國藝術家Saype，受到Swatch的邀請，呈現出兩幅巨大的地景藝術，而這也是首個以BIOCERAMIC MoonSwatch系列登月表為靈感，而創作的兩件藝術作品。

2023-05-28 16:54