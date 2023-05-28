佳士得香港珠寶春拍近5年第二佳績 創紀錄三大彩鑽領銜

佳士得（Christie's）香港瑰麗珠寶及翡翠首飾春季拍賣於昨（5月27）日晚間圓滿收槌，成交總額4億6,710萬7,780港元，是自2018年以來季度瑰麗珠寶拍賣第二高成交總額 ，其中有50%拍品成交價超越拍前高估價，前10件高價拍品的成交價均超逾1,000萬港元。拍前就備受矚目的三枚内無瑕彩色鑽石戒指，包括領銜的4.83克拉梨形豔彩藍色IF TYPE IIB鑽石戒指、8.92克拉梨形豔彩黃橘色IF鑽石戒指、4.08克拉梨形濃彩粉紅色IF鑽石戒指，三件拍品的總成交額就高達1億3199萬港元，為拍前低估價131%。其中名為「THE GOLDEN FLAME 」的8.92克拉梨形豔彩黃橘色鑽石戒指，更刷新豔彩黃橘色鑽石每克拉單位價世界記錄。

這次共153件拍品、長達4個多小時的現場拍賣，多件拍品都見熱烈競標，除了三件彩鑽，起價相當具有吸引力的一枚21.38克拉長方形喀什米爾天然皇家藍藍寶石及鑽石戒指，1,200萬底價起拍後，也在各方多口叫價之下，最後以將近拍前低估價三倍的3,500萬餘港元高價成交；另一枚21.75克拉長方形D/IF Type IIa鑽石戒指，最後成交價格也超逾拍前低估價2倍有餘。數件高價拍品都有台灣藏家投標；佳士得亞太區珠寶部助理副總裁暨專家許仁瑋接受聯合寶專訪，表示這次也有很多第一次競標的買家大約40、50歲左右，比以往珠寶藏家更年輕。

許仁瑋解說，彩鑽因為需求遠超過供給，GIA評鑑為最高等級的豔彩（fancy vivid）顏色又更珍罕，過去10年來在拍賣場上價格都是屢創新高。而紅藍綠有色寶石，因為優質礦區也幾乎都開採完畢，在一手市場上幾乎很難看到，所以價格也是居高不下，「以單價而言，緬甸無燒紅寶石是單價最高」，現在市面上以莫三比克或是非洲其他地區居多，「每克拉單價非常頂級的莫三比克頂多10萬美金，但緬甸紅寶石如果是很頂級的可以到一百萬美金，差到6-10倍都有可能！」他解說，緬甸產出的紅寶石因為有很強的螢光反應，因此格外顯得嬌紅，也因為拍賣市場的客群追求球的都是緬甸紅寶，莫三比克確實較少徵集，「我們一場拍賣150件以上的拍品，緬甸的紅寶石也不會超過2、3件，是真的很稀少。」

單價價格次於緬甸紅寶的藍寶石，也很看重產地，「總共會有三大產地的藍寶石會在拍賣場上出現：最稀有、價值最高的是Kashmir的藍寶石，再來是緬甸、接著是斯里蘭卡。昨天我們創紀錄的Kashmir，在一百年前就開採完畢了，只會在拍賣場上出現。無油又大顆的祖母綠價格也可以跟Kashmir不相上下，不過市面上95%的祖母綠都是有經過注油處理，每克拉單價就會落在一兩萬美元左右，不會像藍寶石那麼高，」許仁瑋說。